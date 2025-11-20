Elephant Terror: गजराज फसल न उजाड़ें… डरे हुए ग्रामीण कर रहे पूजा-पाठ, 34 हाथियों का दल घूम रहा इलाके में

Elephant Terror: 10 दिनों से किसानों के फसल नुकसान और सड़क पार करने में हो रहे परेशानियों को देखते हुए स्थानीय लोग जंगल के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। वहीं यह कामना कर रहे हैं कि हाथियों का दल क्षेत्र से दूर जंगल में चले जाए, ताकि फसल सुरक्षित रह सके। सामारूमा के पास हाथियों का दल मुख्य मार्ग में पहुंच रहा है। वन विभाग की टीम तैनात है। प्रभावित गांव में मुनादी कराकर लोगों की जानकारी दी जाती है। गांव-गांव में बैठक करके ग्रामीणों का हाथी से सावधानी बरतने अपील भी की जा रही है: विक्रांत कुमार, रेंजर तमनार