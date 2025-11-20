Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Elephant Terror: गजराज फसल न उजाड़ें… डरे हुए ग्रामीण कर रहे पूजा-पाठ, 34 हाथियों का दल घूम रहा इलाके में

Elephant Terror: रायगढ़ के तमनार रेंज में हाथियों के दल के डेरा डालने से ग्रामीण दहशत में हैं। फसलों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 20, 2025

हाथियों के दल ने डाला डेरा (photo source- Patrika)

हाथियों के दल ने डाला डेरा (photo source- Patrika)

Elephant Terror: रायगढ़ जिले के तमनार रेंज में हाथियों के एक दल ने पिछले सप्ताह से डेरा डाला है। इसको लेकर ग्रामीणों में इस बात को लेकर दशहत है कि गजराज कहीं फसलों को नुकसान न पहुंचा दे। ऐसे में ग्रामीण पूजा पाठ कर यह कामना कर रहे हैं कि हाथियों का दल क्षेत्र से दूर जंगल में चले जाएं। ग्रामीणों की पूजा-अर्चना करते वीडियो भी वायरल हुआ है।

Elephant Terror: हाथी से सावधानी बरतने की अपील

रायगढ़ वन मंडल के तमनार रेंज में 34 हाथियाें का दल विचरण कर रहा है। यह दल पिछले सप्ताह भर से अधिक समय से यहां मौजूद हैं। हाथियों का दल सुबह शाम सामारूमा बीट के पास सड़क पर आ रहे हैं। हाथियों के सड़क पर आते ही दोनों की आवाजाही थम जाती है। इससे मार्ग के दोनों छोर पर हाथियों की लंबी कतार लग जाती है। बुधवार शाम भी हाथियों के दल अमलीडीह-सामारुमा के बीच सड़क पार करते हुए देखा गया।

Elephant Terror: 10 दिनों से किसानों के फसल नुकसान और सड़क पार करने में हो रहे परेशानियों को देखते हुए स्थानीय लोग जंगल के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। वहीं यह कामना कर रहे हैं कि हाथियों का दल क्षेत्र से दूर जंगल में चले जाए, ताकि फसल सुरक्षित रह सके। सामारूमा के पास हाथियों का दल मुख्य मार्ग में पहुंच रहा है। वन विभाग की टीम तैनात है। प्रभावित गांव में मुनादी कराकर लोगों की जानकारी दी जाती है। गांव-गांव में बैठक करके ग्रामीणों का हाथी से सावधानी बरतने अपील भी की जा रही है: विक्रांत कुमार, रेंजर तमनार

34 हाथियों का है दल

Elephant Terror: विभागीय अधिकारियों की माने तो हाथियों के इस दल में 8 नर, 18 मादा के अलावा 8 शावक शामिल है। हाथियों की बड़ी संख्या की मौजूदगी को देखते हुए जहां आसपास के ग्रामीण इलाकाें में दहशत व्याप्त है तो वहीं इस मार्ग में आवागमन करने वाले भी डरे सहमे आवाजाही कर रहे हैं।

Published on:

20 Nov 2025 04:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Elephant Terror: गजराज फसल न उजाड़ें… डरे हुए ग्रामीण कर रहे पूजा-पाठ, 34 हाथियों का दल घूम रहा इलाके में

