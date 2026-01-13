13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG News: किसान ने कीटनाशक पीकर किया सुसाइड की कोशिश, टोकन न मिलने से था दुखी

CG News: डॉक्टरों की देखरेख में किसान का इलाज जारी है। डॉक्टर ने किसान की तबीयत पहले से बेहतर होने की बात कही है। सुमेर के पास 3.75 एकड़ खेत है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Love Sonkar

Jan 13, 2026

CG News: किसान ने कीटनाशक पीकर किया सुसाइड की कोशिश, टोकन न मिलने से था दुखी

परेशान किसान ने की कीटनाशक पीकर सुसाइड की कोशिश [Photo Patrika}

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के हरदीबाजार तहसील क्षेत्र के नोनबिर्रा उपार्जन केंद्र से टोकन नहीं मिलने पर आदिवासी किसान ने कीटनाशक (जहर) पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। घटना रविवार देर रात की है। विकासखंड पाली अंतर्गत हरदीबाजार तहसील क्षेत्र के गांव धतुरा कोरबी निवासी किसान सुमेर सिंह गोंड़ (55) खेती-किसानी कर परिवार पालन-पोषण करता है।

सुमेर की पत्नी मुकुंद बाई ने बताया कि रविवार की रात 10.30 बजे पति और पत्नी धान के पास बैठै हुए थे। इस बीच सुमेर किचन के अंदर गया। गिलास में कीटनाशक डालकर पी लिया। जब सुमेर की तबीयत बिगड़ी, तब परिजनों को पता चला। उसे हरदीबाजार के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सुबह लगभग चार बजे सुमेर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा रेफर किया गया।

डॉक्टरों की देखरेख में किसान का इलाज जारी है। डॉक्टर ने किसान की तबीयत पहले से बेहतर होने की बात कही है। सुमेर के पास 3.75 एकड़ खेत है। इसमें करीब 98 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने के लिए उसके पास मोबाइल नहीं है।

टोकन के लिए लगा रहा था चक्कर

ऑफलाइन टोकन के लिए सोसायटी का बार-बार चक्कर काटना पड़ रहा है। इसके बाद भी टोकन नहीं मिलने पर सुमेर काफी परेशान है। जब टोकन के लिए किसान उपार्जन केंद्रों पहुंचा, तो कर्मचारियों ने एग्रीटैक पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने की बात कही। इसके बाद पोर्टल पर रकबा निरंक प्रस्तुत होने का हवाला दिया गया। जब उपार्जन केंद्र पहुंचते, उन्हें दस्तावेजी प्रक्रिया में कमियां बताकर वापस कर दिया गया। इससे परेशान होकर सुमेर ने कीटनाशक (जहर) पीकर खुदकुशी जैसे घातक कदम उठाने की कोशिश की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 01:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: किसान ने कीटनाशक पीकर किया सुसाइड की कोशिश, टोकन न मिलने से था दुखी

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Farmer consumed poison: धान टोकन नहीं मिला तो किसान ने खाया जहर, आनन-फानन में पहुंची सांसद

टोकन नहीं मिलने से किसान ने खाया जहर (photo source- Patrika)
कोरबा

युवक को SECL खदान में छोड़कर भागे दोस्त, 13 दिन बाद इस हाल में मिली लाश, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोरबा

रात के अंधेरे में हैवानियत! SECL आवास में युवती के साथ गैंगरेप

रात के अंधेरे में हैवानियत! SECL आवास में युवती के साथ गैंगरेप, डायल 112 चालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
कोरबा

Train Cancelled: रेल सफर पर लगा ब्रेक… कोरबा–गेवरा की 3 लोकल ट्रेनें आज रद्द, 11 जनवरी को ये यात्री गाड़ियां नहीं चलेंगी

रेल यात्री ध्यान दें (Photo Source- Patrika)
कोरबा

CG Teacher Vacancy: 158 शिक्षक पद खाली, छत्तीसगढ़ के इस जिले में शिक्षा व्यवस्था चरमराई… RTI से खुली पोल

teachers
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.