CG News: किसान ने कीटनाशक पीकर किया सुसाइड की कोशिश, टोकन न मिलने से था दुखी

ऑफलाइन टोकन के लिए सोसायटी का बार-बार चक्कर काटना पड़ रहा है। इसके बाद भी टोकन नहीं मिलने पर सुमेर काफी परेशान है। जब टोकन के लिए किसान उपार्जन केंद्रों पहुंचा, तो कर्मचारियों ने एग्रीटैक पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने की बात कही। इसके बाद पोर्टल पर रकबा निरंक प्रस्तुत होने का हवाला दिया गया। जब उपार्जन केंद्र पहुंचते, उन्हें दस्तावेजी प्रक्रिया में कमियां बताकर वापस कर दिया गया। इससे परेशान होकर सुमेर ने कीटनाशक (जहर) पीकर खुदकुशी जैसे घातक कदम उठाने की कोशिश की है।