सड़क पर न पानी न सफाई.. उड़ती धूल से बढ़ा प्रदूषण! कोरबा की हवा हुई ज़हरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल…

ठंड होने से सड़क पर धूल की समस्या गंभीर हो गई है, वहीं इसका असर लोगों की सेहत पर देखा जा रहा है। ठंड से आंखों में जलन और लालीमापन आ रहा है। आंखों में रेतिलापन की समस्या भी देखी जा रही है। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है, कि उसकी आंखों में रेत के कण समा गए हों। ठंड में आंखों में सूखापन आता है। इससे आंखों की ग्रंथियां अधिक सक्रिए हो जाती है और ज्यादा पानी का स्त्राव करती हैं। इससे ठंड में आंखों से ज्यादा पानी निकलता है। इससे बचने के लिए दिन में दो-तीन बार साफ पानी से आंखों को धोने की जरुरत पड़ती है।