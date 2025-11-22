मलगांव मुआवजा घोटाला… जांच में अब सीबीआई की एंट्री, राजस्व अमले से कराई जमीन सीमा निर्धारण

इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से भी हुई थी। प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम तैयार की। इसकी जांच कराई। जांच में फर्जी मुआवजा तैयार करने की पुष्टि हुई है। पहली जुलाई, 2025 को जिला प्रशासन की ओर जारी एक प्रेस नोट में बताया गया था कि छानबीन के दौरान 152 मकानों का पता चला, जो गांव में नहीं थे। फिर भी इसके लिए गलत तरीकेे से मुआवजा पत्रक बनाया गया। इसका खुलासा होने के बाद कटघोरा के तत्कालीन एसडीएम ने दीपका के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर मुआवजा वितरण पर रोक लगाने की मांग की थी।