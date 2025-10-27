हाईप्रोफाइल जुआ अड्डे पर छापा: पुलिस ने पटवारी व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समेत 8 को पकड़ा, राजस्व विभाग में मचा हड़कंप

गिरफ्तार (photo-patrika)
Crime News: कोतवाली पुलिस ने दिवाली के पांच दिन बाद एक हाईप्रोफाइल जुआ फड़ का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जिस जुआ फड़ पर छापा मारा, वहां आधा दर्जन पटवारी सहित 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास नकदी 40 हजार 200, मोबाइल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। इस बड़ी कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। क्योंकि कलेक्टर ने भी इन पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, कोतवाली पुलिस को शनिवार की देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के रमन नगर में हाईप्रोफाइल जुआ की महफिल सजी हुई है। कोतवाली पुलिस ने इसकी जानकारी एसपी को दी। एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली प्लान बनाकर रमन नगर स्थित रवि राठौर के मकान में दर्जन भर पुलिसकर्मी के साथ छापा मारा। जैसे दरवाजा खुला पुलिस भी देखकर दंग रह गई। मौके पर पैसा, ताश की पत्ती सहित सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस ने वीडियो बनाना शुरू की तो सभी पटवारी दुबकते नजर आए।
साथ ही पुलिस से कार्रवाई नहीं करने की बात कहते रहे। किसी भी जुआरियों को भागने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि बंद कमरे में जुए की महफिल सजी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस हाईप्रोफाइल जुआ में 6 पटवारी में एक पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित 8 लोग शामिल थे। साथ ही एक पटवारी का निजी ऑपरेटर भी शामिल है। जुआ फड़ से नकदी 40 हजार रुपए और 52 पत्ती ताश की गड्डी, 6 मोबाइल, 2 कार, 2 स्कूटी सहित कुल 20 लाख का सामान बरामद किया गया। साथ ही जुआ एक्ट के तहत सभी 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस आसानी से न्यूज मीडिया तक पहुंचाई जाए, इसके लिए एक मीडिया पुलिस नाम का वॉट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें छोटी से बड़ी न्यूज को तत्काल पुलिस द्वारा डाली जाती है। 2 लीटर, 10 लीटर शराब पर कार्रवाई तत्काल डाल दी जाती है। रविवार को 7 लीटर महुआ शराब पकड़ने की खबर ग्रुप में आ गई। लेकिन जुआ की इतनी बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, इसका डिटेल दूसरे दिन रात तक वॉट्सएप ग्रुप में नहीं डल सका। माने इस हाईप्रोफाइल मामले को लेकर पुलिस भी सरकारी कर्मचारी को बचाने का प्रयास करती नजर आई।
जिले के पटवारी आए दिन चर्चा में रहते हैं। इसके पहले भी एक पटवारी छेड़छाड़ व एसीबी की कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा लक्षनपुर गांव में चार पटवारी आपत्तिजनक हालात में मिले थे। जहां एक महिला व ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की थी। इसके अलावा एसीबी की कार्रवाई तो होती रहती है। इसके बावजूद बड़ी कार्रवाई के अभाव में पटवारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे है। अब फिर जुआ खेलते पुलिस के हाथों रंगे हाथ पकड़ाएं हैं।
\कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पुलिस जांच में कुछ पटवारियों के खिलाफ जुआ खेलने की गतिविधि में शामिल पाए जाने की जानकारी के प्राप्त होने सभी संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया है। पटवारियों के खिलाफ पुलिस जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग