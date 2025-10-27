हाईप्रोफाइल जुआ अड्डे पर छापा: पुलिस ने पटवारी व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समेत 8 को पकड़ा, राजस्व विभाग में मचा हड़कंप

साथ ही पुलिस से कार्रवाई नहीं करने की बात कहते रहे। किसी भी जुआरियों को भागने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि बंद कमरे में जुए की महफिल सजी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस हाईप्रोफाइल जुआ में 6 पटवारी में एक पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित 8 लोग शामिल थे। साथ ही एक पटवारी का निजी ऑपरेटर भी शामिल है। जुआ फड़ से नकदी 40 हजार रुपए और 52 पत्ती ताश की गड्डी, 6 मोबाइल, 2 कार, 2 स्कूटी सहित कुल 20 लाख का सामान बरामद किया गया। साथ ही जुआ एक्ट के तहत सभी 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।