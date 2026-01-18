प्यार से नफरत तक..! शादीशुदा युवक ने प्रेमिका की हत्या की, रिश्तों का खौफनाक अंत, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र में प्रेम संबंधों से पीछा छुड़ाने के लिए एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने धारदार हथियार (चापड़) से गला रेतकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से महज कुछ ही घंटों में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
घटना शुक्रवार शाम की है। नागिनझोरखी निवासी 25 वर्षीय नम्रता साहू उर्फ रानू की उसके घर में खून से लथपथ लाश मिली। मृतका के माता-पिता जब घर लौटे, तो उन्होंने बेटी को इस हालत में देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
मौके पर पहुंचे सीएसपी विमल पाठक और थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार नम्रता के सिर और गर्दन पर गहरे जख्म थे, जिससे साफ था कि हत्या बेहद क्रूरता के साथ की गई है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वारदात धारदार हथियार से की गई है।
जांच में सामने आया कि मृतका और आरोपी के बीच पूर्व में प्रेम संबंध थे। आरोपी युवक हाल ही में शादीशुदा हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद मृतका उससे संपर्क बनाए हुए थी। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रेमिका के दबाव और लगातार पीछा किए जाने से परेशान था और इसी से छुटकारा पाने के लिए उसने यह खौफनाक कदम उठाया।
हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विशेष टीम गठित की। डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी के आने-जाने के रास्ते और सुराग जुटाए गए। साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही।
पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों के भीतर हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी पेशे से ट्रेलर चालक बताया जा रहा है। हत्या में प्रयुक्त चापड़ भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।
दीपका थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग