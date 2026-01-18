प्यार से नफरत तक..! शादीशुदा युवक ने प्रेमिका की हत्या की, रिश्तों का खौफनाक अंत, आरोपी गिरफ्तार

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र में प्रेम संबंधों से पीछा छुड़ाने के लिए एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने धारदार हथियार (चापड़) से गला रेतकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से महज कुछ ही घंटों में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।