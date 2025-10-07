CG News: सरकारी कॉलेज बंजारी... 7 साल बाद भी अधूरी बिल्डिंग, 57 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय बंजारी, कोरबा विगत 3 वर्षों जिले के लीड कॉलेज, शासकीय ईवीपीजी पीजी कॉलेज में संचालित था। अब इसका संचालन शासकीय महाविद्यालय बरपाली में किया जा रहा है।पिछले लगभग 5-7 वर्षों से इस कॉलेज की बिल्डिंग बंजारी में निर्माणाधीन है, जो अब तक कॉलेज प्रबंधन को हैंडओवर नहीं की गई है। कॉलेज तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग भी नहीं है।
पीडब्ल्यूडी के अनुसार पहुंच मार्ग टेंडर के एस्टीमेट में शामिल नहीं है। इसलिए इसका निर्माण नहीं होगा। इस समस्या से बरपाली कॉलेज के प्राचार्य ने उच्च शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया है। कॉलेज की परिकल्पना ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान के तौर पर की गई थी। जहां गर्ल्स और ब्वायज दोनों हॉस्टल हैं। यह कॉलेज आवासीय होना था, लेकिन पिछले पांच से सात वर्षों से इसका संचालन अन्य कॉलेज में हो रहा है।
पिछले वर्ष तक बंजारी के महाविद्यालय का संपूर्ण प्रबंधन पीजी कॉलेज के प्राचार्य के अधीन था। लेकिन मौजूदा सत्र में इस कॉलेज का प्रबंधन शासकीय महाविद्यालय बरपाली के प्राचार्य को सौंपा गया है। जिसके कारण अब मौजूदा सत्र में बंजारी में एडमिशन लेने वाले छात्रों की कक्षाएं पीजी कॉलेज में नहीं लगाई जा सकती। बंजारी कॉलेज के स्वयं की बिल्डिंग अभी अपूर्ण है।
जिसके कारण वर्तमान में बंजारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बरपाली कॉलेज में अध्ययन करना होगा।समस्या यह है कि बंजारी कॉलेज के प्रथम सेमेस्टर में केवल 5 छात्र ने एडमिशन लिया है। दूसरे और तीसरे वर्ष को मिलाकर भी छात्रों की संख्या बमुश्किल 57 है। बंजारी कॉलेज में बतौर अतिथि व्याख्याता के कुल स्वीकृत 11 पदों के विरुद्ध 8 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जबकि एक नियमित सहायक प्राध्यापक की यहां नियुक्ति है।
बंजारी कॉलेज की बिल्डिंग अभी अपूर्ण है, इसके कारण कक्षाएं बरपाली में ही लग रही हैं। बंजारी कॉलेज में कुल 57 छात्र अध्यनरत हैं। कॉलेज तक पहुंचाने के लिए पहुंच मार्ग भी नहीं है। इस संबंध में मैने पत्राचार भी किया है। कॉलेज के अतिथि व्याख्याता और नियमित सहायक प्राध्यापक ने शिकायतें की हैं। उनकी शिकायतों पर हाल ही में जांच कमेटी ने जांच भी की है।
स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई बच्चे शहर में रहकर ही करना चाहते हैं पूर्व में जब तक बंजारी कॉलेज का संचालन पीजी कॉलेज में हो रहा था तब बच्चे पीजी कॉलेज में ही कक्षाएं लगेंगे इस व्यवस्था को जानने के बाद यहां एडमिशन ले रहे हैं लेकिन जब से इस कॉलेज को बरपाली कॉलेज की अधीन किया गया है तब से बच्चे भी यहां नहीं आ रहा है नियमित कक्षाओं का संचालन के बेहद सीमित हो रहा है नया एडमिशन तो पहले ही बेहद कम है ऐसे में कॉलेज का संचालन बेहद आवश्यक तरीके से हो रहा है।
वर्तमान में इस महाविद्यालय में एक ही नियमित सहायक प्राध्यापक नियुक्त है। अतिथि शिक्षकों ने कॉलेज की नियमित सहायक प्राध्यापक की शिकायत उच्च शिक्षा विभाग से की थी। जबकि इस कॉलेज की नियमित सहायक प्राध्यापक ने भी एक शिकायत की है।
नियमित और अतिथि शिक्षकों के बीच खींचतान चल रही है। पीजी कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध भी शिकायत की गई है। इन सभी शिकायतों के विरुद्ध उच्च शिक्षा विभाग में जांच कमेटी का गठन भी किया है हाल ही में जांच कमेटी ने बरपाली कॉलेज का दौरा भी किया था और जांच की थी।
