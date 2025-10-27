बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नवंबर में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना व संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि का आदेश

पेंशनर्स की पेंशन (पत्रिका फाइल फोटो)
CG News: छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी में अप्रैल 2004 से नियुक्त बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का आदेश जल्द ही आगामी नवंबर माह में जारी हो सकता है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की बिजली कंपनी प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से हुई चर्चा के बाद संगठन को यह आश्वासन दिया गया है।
अखिल भारतीय मंत्री एवं उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ राधेश्याम जायसवाल के मार्गदर्शन में बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन), मुख्य अभियंता (एचआर) और अन्य उच्च अधिकारियों से संघ-महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर 2004 के पश्चात नियुक्त नियमित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, संविदा कर्मचारी की ऑफ ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति, कैशलेश चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय त्यौहार में ड्यूटी पर अतिरिक्त वेतन भुगतान सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बिजली कर्मचारियों के हितों के लिए उक्त मांगों पर प्रस्ताव विद्युत कंपनी प्रबंधन को दिया है और इसे शीघ्र आगामी नवंबर माह में लागू करने कहा है। संगठन के प्रस्ताव और मांगों को बिजली कंपनी प्रबंधन ने गंभीरतापूर्वक सुना और सकारात्मक निर्णय लेते हुए उपरोक्त मांगों पर आदेश शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय तिवारी व प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ के नेतृत्व और अखिल भारतीय मंत्री एवं उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ राधेश्याम जायसवाल के मार्गदर्शन में विचार विमर्श कर संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, दुर्घटना बीमा, कैशलेश चिकित्सा, ऑफ ड्यूटी मृत्यु पर अनुकम्पा नियुक्ति, राष्ट्रीय त्योहारों में ड्यूटी करने पर अतिरिक्त वेतन भुगतान सहितअन्य विषयों पर अविलंब प्रस्ताव तैयार कर प्रबंधन को दिया है।
इस बैठक में महासंघ की ओर से प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ राधेश्याम जायसवाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ, क्षेत्रीय अध्यक्ष रायपुर शहर क्षेत्र के अध्यक्ष श्री परमेश्वर कन्नौजे व क्षेत्रीय सचिव रायपुर शहर क्षेत्र नीलांबर सिन्हा उपस्थित रहे।
महासंघ के प्रदेश कार्यालय मंत्री चेतनानंद दुबे ने कहा कि महासंघ की अगुवाई में कर्मचारी हितों से जुड़े 22 सूत्रीय मांग को लेकर बिजली कंपनी की वादाखिलाफी और झूठे आश्वासन के विरोध में बिजली कंपनी मुख्यालय में 9 अक्टूबर बिजली कर्मचारियों ने विशाल आमसभा एवं धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रबंधन के मौखिक आश्वासन को संघ ने अस्वीकार कर दिया और कंपनी प्रबंधन को लिखित आश्वासन की मांग रखी।
वहीं लिखित निर्णय लिए जाने तक 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रारंभ किया। महासंघ के आंदोलन के प्रभाव में बिजली कंपनी के चेयरमैन डॉ. रोहित यादव ने महासंघ के साथ द्विपक्षीय वार्ता बैठक बुलाई। जिसमें अप्रैल 2004 से बिजली कंपनी में नियुक्त नियमित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली व संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि मुद्दे पर लिखित में मिनिट्स ऑफ मीटिंग किया गया और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि एवं अन्य हितलाभ को लेकर महासंघ से सुझाव मांगा गया।
