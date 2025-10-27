Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नवंबर में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना व संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि का आदेश

Korba News: छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी में अप्रैल 2004 से नियुक्त बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का आदेश जल्द ही आगामी नवंबर माह में जारी हो सकता है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Oct 27, 2025

पेंशनर्स की पेंशन (पत्रिका फाइल फोटो)

पेंशनर्स की पेंशन (पत्रिका फाइल फोटो)

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी में अप्रैल 2004 से नियुक्त बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का आदेश जल्द ही आगामी नवंबर माह में जारी हो सकता है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की बिजली कंपनी प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से हुई चर्चा के बाद संगठन को यह आश्वासन दिया गया है।

अखिल भारतीय मंत्री एवं उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ राधेश्याम जायसवाल के मार्गदर्शन में बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन), मुख्य अभियंता (एचआर) और अन्य उच्च अधिकारियों से संघ-महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर 2004 के पश्चात नियुक्त नियमित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, संविदा कर्मचारी की ऑफ ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति, कैशलेश चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय त्यौहार में ड्यूटी पर अतिरिक्त वेतन भुगतान सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बिजली कर्मचारियों के हितों के लिए उक्त मांगों पर प्रस्ताव विद्युत कंपनी प्रबंधन को दिया है और इसे शीघ्र आगामी नवंबर माह में लागू करने कहा है। संगठन के प्रस्ताव और मांगों को बिजली कंपनी प्रबंधन ने गंभीरतापूर्वक सुना और सकारात्मक निर्णय लेते हुए उपरोक्त मांगों पर आदेश शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया है।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय तिवारी व प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ के नेतृत्व और अखिल भारतीय मंत्री एवं उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ राधेश्याम जायसवाल के मार्गदर्शन में विचार विमर्श कर संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, दुर्घटना बीमा, कैशलेश चिकित्सा, ऑफ ड्यूटी मृत्यु पर अनुकम्पा नियुक्ति, राष्ट्रीय त्योहारों में ड्यूटी करने पर अतिरिक्त वेतन भुगतान सहितअन्य विषयों पर अविलंब प्रस्ताव तैयार कर प्रबंधन को दिया है।

इस बैठक में महासंघ की ओर से प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ राधेश्याम जायसवाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ, क्षेत्रीय अध्यक्ष रायपुर शहर क्षेत्र के अध्यक्ष श्री परमेश्वर कन्नौजे व क्षेत्रीय सचिव रायपुर शहर क्षेत्र नीलांबर सिन्हा उपस्थित रहे।

लिखित निर्णय की मांग पर संघ ने किया अनिश्चितकालीन आंदोलन

महासंघ के प्रदेश कार्यालय मंत्री चेतनानंद दुबे ने कहा कि महासंघ की अगुवाई में कर्मचारी हितों से जुड़े 22 सूत्रीय मांग को लेकर बिजली कंपनी की वादाखिलाफी और झूठे आश्वासन के विरोध में बिजली कंपनी मुख्यालय में 9 अक्टूबर बिजली कर्मचारियों ने विशाल आमसभा एवं धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रबंधन के मौखिक आश्वासन को संघ ने अस्वीकार कर दिया और कंपनी प्रबंधन को लिखित आश्वासन की मांग रखी।

वहीं लिखित निर्णय लिए जाने तक 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रारंभ किया। महासंघ के आंदोलन के प्रभाव में बिजली कंपनी के चेयरमैन डॉ. रोहित यादव ने महासंघ के साथ द्विपक्षीय वार्ता बैठक बुलाई। जिसमें अप्रैल 2004 से बिजली कंपनी में नियुक्त नियमित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली व संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि मुद्दे पर लिखित में मिनिट्स ऑफ मीटिंग किया गया और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि एवं अन्य हितलाभ को लेकर महासंघ से सुझाव मांगा गया।

ये भी पढ़ें

हाईप्रोफाइल जुआ अड्डे पर छापा: पुलिस ने पटवारी व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समेत 8 को पकड़ा, राजस्व विभाग में मचा हड़कंप
जांजगीर चंपा
गिरफ्तार (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 12:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नवंबर में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना व संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि का आदेश

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big Incident: मालगाड़ी के वैगन से टकरा कर पलटा लोडर वाहन, दबने से चालक की हुई मौत

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोरबा

बड़ी खुशखबरी! महिलाओं को LPG सिलेंडर देने फिर लिए जाएंगे आवेदन, इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ, जानें

LPG Price
कोरबा

CG News: तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ 29 को प्रदर्शन पर, महंगाई भत्ता और सात साल के एरियर्स की मांग…

CG News: तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ 29 को प्रदर्शन पर, महंगाई भत्ता और सात साल के एरियर्स की मांग...(photo-patrika)
कोरबा

CG School Book Bank: अब स्कूलों में खुलेंगे बुक बैंक, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

CG School Book Bank (Photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: सरकारी कार्यालयों में छुट्टियों का सिलसिला जारी, जनता के काम ठप

अधिकारियों और कर्मचारियों की मौज (Photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.