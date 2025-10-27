बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नवंबर में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना व संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि का आदेश

अखिल भारतीय मंत्री एवं उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ राधेश्याम जायसवाल के मार्गदर्शन में बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन), मुख्य अभियंता (एचआर) और अन्य उच्च अधिकारियों से संघ-महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर 2004 के पश्चात नियुक्त नियमित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, संविदा कर्मचारी की ऑफ ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति, कैशलेश चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय त्यौहार में ड्यूटी पर अतिरिक्त वेतन भुगतान सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।