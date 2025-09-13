आंगनबाड़ी के 76 पदों पर निकली भर्ती में गड़बड़ी! अधिकारी पर गिरी गाज, अब कमेटी करेगी जांच

इससे जांच पूरी हो जाने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया में अनियमित व अन्य शिकायतों की पुष्टि हो सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा अंतर्गत एकीकृत बाल परियोजना चोटिया में प्रभारी परियोजना अधिकारी के रूप में मनोज अग्रवाल सेवारत हैं। दो वर्ष पूर्व चोटिया परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के 76 पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने विज्ञापन जारी किया था। दो साल बीतने के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस बीच त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा में नई टीम का गठन हुआ। इसके बाद पहली सामान्य सभा की बैठक हुई। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित हुए।