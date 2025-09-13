आंगनबाड़ी के 76 पदों पर निकली भर्ती में गड़बड़ी! अधिकारी पर गिरी गाज, अब कमेटी करेगी जांच

CG News: कोरबा के पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के चोटिया परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका भर्ती में गड़बड़ी के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन ने इसकी जांच के लिए एक टीम को गठन किया है। ( CG News ) महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) रेणु प्रकाश ने तीन सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच के आदेश से परियोजना में हड़कंप पहुंच गया है।
इससे जांच पूरी हो जाने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया में अनियमित व अन्य शिकायतों की पुष्टि हो सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा अंतर्गत एकीकृत बाल परियोजना चोटिया में प्रभारी परियोजना अधिकारी के रूप में मनोज अग्रवाल सेवारत हैं। दो वर्ष पूर्व चोटिया परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के 76 पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने विज्ञापन जारी किया था। दो साल बीतने के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस बीच त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा में नई टीम का गठन हुआ। इसके बाद पहली सामान्य सभा की बैठक हुई। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित हुए।
जनपद अध्यक्ष माधुरी तंवर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इसमें महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष पूजा दुबे ने आंगनबाड़ी भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रभारी परियोजना अधिकारी मनोज अग्रवाल को तत्काल हटाकर गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्ष डा. पवन सिंह, जनपद अध्यक्ष माधुरी तंवर ने मामले को गंभीर बताया और मनोज अग्रवाल के खिलाफ जांच की बात कही।
जनपद अध्यक्ष माधुरी तंवर ने 11 बिंदुओं पर जांच की मांग के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भर्ती के एवज में लेनदेन की शिकायत भी की गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने जांच के आदेश दिए। शिकायत के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर कमेटी का कर जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
प्रभारी परियोजना अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई। सभी आरोप निराधार हैं। जिला स्तरीय जांच टीम द्वारा जांच के बाद वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
डीपीओ की ओर गठित तीन सदस्यीय जांच टीम में गजेन्द्र देव सिंह, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कोरबा कीर्ति कुरियन जैन, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बरपाली और लक्ष्मीकांत यादव- सहायक ग्रेड-02, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी-महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग की डीपीओ रेणु प्रकाश ने कहा कि जनपद अध्यक्ष,जनपद सदस्यों ने प्रकरण में कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा था और 11 बिंदुओं में जांच की मांग रखी थी. कलेक्टर के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर 3 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।