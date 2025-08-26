जिले में बंद हो गए 50 फीसदी से अधिक जनधन खाते, चालू कराने के लिए बैंकर्स हुए परेशान

जनधन खातों के बंद होने के पीछे बड़ा कारण है, इनकी केवाईसी नहीं कराया जाना। बैंकिंग नियमों के अनुसार किसी बैंक खाते का 10 वर्ष में कम से कम एक बार केवाईसी किया जाना चाहिए। केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में बनी थी, और इसके बाद ही खासतौर पर कोरबा जैसे ट्राइबल जिले में जहां आदिवासियों की संख्या अधिक है लोग वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया था। अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर जनधन खाते खोले गए थे, जिसे अब 10 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों ने इनकी केवाईसी नहीं करवाई है। ज्यादातर खाते इसलिए ही बंद हुए हैं।