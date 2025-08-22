Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

Crime News: किसान के खाते से 5.50 लाख पार… खाता चेक कराया तो उड़े होश, जानें क्या है पूरा माजरा

Crime News: सहकारी बैंक में एक किसान के खाते से साढ़े 5 लाख रुपए गायब हो गए। किसान ने खाता चेक कराया तो उसके होश उड़ गए। इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Aug 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

Crime News: सहकारी बैंक में एक किसान के खाते से साढ़े 5 लाख रुपए गायब हो गए। किसान ने खाता चेक कराया तो उसके होश उड़ गए। इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। इसमें बैंक के अधिकारी व कैशियर से मिलकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है।

पुलिस के अनुसार थाना अकलतरा क्षेत्र के सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा अकलतरा में आवेदक लक्ष्मीलाल पटेल निवासी कोटमीसोनार थाना अकलतरा में खाता संचालित है, जिसमें धान बिक्री का पैसा जमा था। लक्ष्मी ने बैंक में जाकर खाता चेक कराया तो पता चला कि उसके जानकारी के बिना 5 लाख 50 हजार रुपए को फर्जी तरीके से आहरण कर लिया गया है।

लक्ष्मी ने बताया कि उनके बैंक खाते में 11 अप्रैल 2025 को 12 लाख 62 हजार 209 रुपए था। उसी दिन स्वयं ने 50 हजार रुपए निकाला था। फिर 16 मई को 25 हजार निकाला और 4 जून को 50 हजार निकालने के बाद बैंक कर्मी से खाते में बचत राशि की जानकारी लिया तो पता चला कि खाते में केवल 5 लाख 87 हजार 209 रुपए बचे है। बैंक कर्मी ने बताया कि खाते से 5 लाख 50 हजार रुपए निकले हैं, उसके बारे में आरोपी प्रकाश केंवट बता पाएगा कहकर फोन से बात कराया।

प्रकाश केवट ने कहा कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, बैंक पहुंच रहा हूं, लेकिन नहीं आया। पैसा के लिए लगातार घुमाया जा रहा था। लक्ष्मीलाल पटेल के खाते से 5 लाख 50 हजार निकल गए, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश केंवट के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। चर्चा है कि आरोपी सेवा सहकारी समिति का संस्था प्रभारी था। पूर्व में भी इसी तरह किसानों का रकम हड़पकर फर्जी कार्य कर चुका है। प्रकरण के आरोपी फरार है। जिसकी पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है।

Crime News: मैनेजर और कैशियर की भूमिका संदिग्ध

पुलिस की जांच में बैंक के कर्मचारी-अधिकारी के साथ सांठगांठ कर किसान के खाते से रकम आहरण करना पाए जाने से धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इसमें बैंक के कैशियर व शाखा प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध है। लेकिन पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी अकलतरा भास्कर शर्मा का कहना है कि आरोपी अभी फरार है।

