Crime News: किसान के खाते से 5.50 लाख पार… खाता चेक कराया तो उड़े होश, जानें क्या है पूरा माजरा

प्रकाश केवट ने कहा कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, बैंक पहुंच रहा हूं, लेकिन नहीं आया। पैसा के लिए लगातार घुमाया जा रहा था। लक्ष्मीलाल पटेल के खाते से 5 लाख 50 हजार निकल गए, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश केंवट के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। चर्चा है कि आरोपी सेवा सहकारी समिति का संस्था प्रभारी था। पूर्व में भी इसी तरह किसानों का रकम हड़पकर फर्जी कार्य कर चुका है। प्रकरण के आरोपी फरार है। जिसकी पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है।