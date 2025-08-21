विदेशी डॉक्टर बनकर किया प्रपोज, ऑनलाइन टॉस्क बनाकर दिया लालच… लाखों गंवा बैठीं रायपुर की युवतियां

दूसरा मामला सिविल लाइन इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीया युवती के मोबाइल नंबर को अज्ञात व्यक्ति ने टेलीग्राम के एक ऑनलाइन टॉस्क ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप में ऑनलाइन टॉस्क पूरा करने पर पैसा मिलने का दावा करते हुए कई मैसेज आते थे। युवती ने उन मैसेजों पर भरोसा कर लिया। इसके बाद ग्रुप एडमिन ने उन्हें 4 सुपरस्टार हीरो के फोटो ग्रुप में भेजने के लिए कहा। युवती ने फोटो भेज दिया। इससे यूपीआई के जरिए 200 रुपए मिले। इसके बाद युवती को ब्लैक रॉक वेबसाइट पर आईडी बनाने कहा। इसके एवज में 1800 रुपए की मांग की गई।