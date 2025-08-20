50 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 3 मास्टर माइंड गिरफ्तार, कवर्धा ही नहीं प्रदेशभर के लोगों को लगाया चूना, जानें कैसे?

इस पर 30 अक्टूबर 2024 को प्रार्थी शिव सोनी निवासी कवर्धा ने थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि डीवायपीधुर्वे ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड/निवेश किंग नामक कम्पनी के संचालक धर्मेश धुर्वे (35), यतीन्द्र धुर्वे (29) और इनके पिता नारायण प्रसाद धुर्वे पिता स्व.लखनलाल धुर्वे (56) निवासी वार्ड क्रमांक 11 मठपारा कवर्धा ने 10 प्रतिशत प्रतिमाह लाभांश व एक वर्ष बाद मूल राशि लौटाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। इस पर थाना कवर्धा में धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था। वहीं आरोपी नारायण धुर्वे शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय पिपरिया में प्रधान पाठक हैं।