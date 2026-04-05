Korba News: जूस सेंटर की बर्फ में निकला मरा हुआ मेंढक, देखते ही लोगों में मचा हड़कंप, जांच में जुटा विभाग

जिले में तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ने लगी है। इसके साथ ही लोगों में गन्ना जूस सहित अन्य ठंडे पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ गई है। इन जूस सेंटरों में बर्फ की खपत काफी बढ़ गई है। ऐसे में बर्फ फैक्ट्रियों में मानकों का पालन नहीं किए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, शहर से लेकर उपनगरीय क्षेत्रों में बिना बिल के बर्फ की खपत हो रही है।