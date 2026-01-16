CG News: कुसमुंडा खदान में भीषण हादसा, हाईड्रोलिक सिलेंडर फटा, ऑपरेटर की मौत 2 अन्य घायल

जानकारी के मुताबिक घटना कुसमुंडा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि कुसमुंडा परियोजना में जान गंवाने वाले मजदूर की पहचान संजय देवांगन के रूप में हुई है। संजय मूलतः बलरामपुर जिले का निवासी था और वर्तमान में कुसमुंडा खदान में नीलकंठ कंपनी के अंतर्गत मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था।बताया जा रहा है कि संबंधित मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद उसका मरम्मत कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक हाईड्रोलिक सिलेंडर में तेज दबाव बनने से जोरदार विस्फोट हुआ।