Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

कुसमुंडा खदान में लापरवाही! सुरक्षा नियमों की अनदेखी, पिकअप पर मजदूरों की ढुलाई से बढ़ा खतरा

CG News: कोरबा/भिलाई बाजार कोयला खदानों में बढ़ती दुर्घटनाओं के बाद भी प्रबंधन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कोयला मजदूरों को पिकअप पर बैठाकर खदान के भीतर भेजा रहा है।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 24, 2025

कुसमुंडा खदान में लापरवाही! सुरक्षा नियमों की अनदेखी, पिकअप पर मजदूरों की ढुलाई से बढ़ा खतरा(photo-patrika)
कुसमुंडा खदान में लापरवाही! सुरक्षा नियमों की अनदेखी, पिकअप पर मजदूरों की ढुलाई से बढ़ा खतरा(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा/भिलाई बाजार कोयला खदानों में बढ़ती दुर्घटनाओं के बाद भी प्रबंधन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कोयला मजदूरों को पिकअप पर बैठाकर खदान के भीतर भेजा रहा है। इससे दुर्घटना की स्थिति में जान गंवाने का जोखिम बढ़ गया है।

कोयला मजदूरों को पिकअप में बैठाकर खदान में उतारने का फोटा सामने आया है। खुली पिकअप में बैठाकर खदान में ड्यूटी भेजने से कई कोयला मजदूर नाराज हैं। एसईसीएल प्रबंधन और सुरक्षा अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल
कोरबा
CG News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल(photo-patrika)

CG News: दुर्घटना की आशंका बढ़ी

फोटो में मालवाहक पिकअप पर कोयला कर्मचारियों को बैठाकर खदान के भीतर जाते हुए देखा जा रहा है। बताया जाता है कि एसईसीएल कुसमुंडा के अधिकारियों ने कोयला कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार कर्मचारियों को हनुमान मंदिर के करीब स्थित बेरियर के पास अपनी गाड़ी खड़ी करनी होती है। यहां से पैदल चल कर 3 नंबर गेट के पास पहुंचते हैं। वहां मजदूरों को पिकअप पर चढ़ाया जाता है। यहां से खदान भेजा जाता है।

अभी बारिश हो रही है और सड़क पर कीचड़ भरा हुआ है। कोयला मजदूरों को मालवाहक पिकअप में बैठाकर खदान भेजने से दुर्घटना की आशंक बढ़ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि नए महाप्रबंधक के आने के बाद नए नियम से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रबंधन से सुरक्षा नियमों का पालन कराने की मांग की है। ताकि खदान के भीतर सुरक्षित उतरा सके।

हाल ही पकड़ाया तीन ट्रक चोरी का कोयला

एक तरफ कंपनी का स्थानीय प्रबंधन कोयला कामगारों की सुरक्षा की अनदेखी कर रहा है, तो दूसरी ओर कोयला और डीजल चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब कुसमुंडा खदान से कोयला चोरी का खुलासा हुआ था। तीन ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया था। इसपर चोरी का कोयला भरा हुआ था। खदान क्षेत्र से डीजल चोरी के मामले भी समय- समय पर बाहर आ रहे हैं।

यह स्थिति तब है, जब कंपनी ने खदान क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर 32 सीसीटीवी कैमरों को लगाया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। इसके बाद भी खदान से चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। उच्च अधिकारी के नए नियम के अनुसार वर्कर को खदान में एंट्री गेट के अंदर गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं है। मजदूरों की सहूलियत के लिए अभी गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 04:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / कुसमुंडा खदान में लापरवाही! सुरक्षा नियमों की अनदेखी, पिकअप पर मजदूरों की ढुलाई से बढ़ा खतरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.