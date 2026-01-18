उठाव नहीं, जगह नहीं… धान खरीदी के आखिरी दौर में व्यवस्था फेल, कोरबा समेत प्रदेशभर में 151 करोड़ का धान जाम

CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में धान खरीदी अभियान के अंतिम पखवाड़े में भी शासन की अव्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कस्टम मिलिंग उपार्जन नीति के तहत प्रदेश के कई जिलों में धान रीसाइक्लिंग के मामले सामने आने के बाद मार्कफेड ने समिति स्तर से धान के लोडिंग (उठाव) कार्य पर रोक लगा दी है। इस फैसले का सीधा असर कोरबा जिले सहित पूरे प्रदेश के उपार्जन केंद्रों पर देखने को मिल रहा है।