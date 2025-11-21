रखरखाव की लापरवाही उजागर! पॉन्ड का तटबंध टूटते ही मिनी हाइडल प्लांट में घुसा पानी, बिजली उत्पादन हुआ बंद

प्लांट के पॉंड के रखरखाव में बरती गई लापरवाही को इस घटना का कारण माना जा रहा है। हालॉकि ये भी बताया जा रहा है कि पॉंड का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां पास में ही पीपल का पेड़ है, समय के साथ इस पेड़ की जड़ें पॉंड के तटबंध की तरफ निचले हिस्से तक में फैल गई है, जिसके कारण पॉंड में दरार होने के चलते यह घटना हुई होगी। इससे पहले भी यहां इस तरह की घटना हो चुकी है। कुछ वर्ष पहले पानी के ज्यादा प्रेशर की वजह से हाइडल प्लांट के पीछे की दीवार के हिस्से में दरार आने से प्लांट के उपकरण जलमग्न हो गए थे। इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ था।