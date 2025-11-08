Ready to Eat Scheme: जिले में बनेगा रेडी-टू-ईट हब, 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार होगा पौष्टिक भोजन

Ready to Eat Scheme: पूर्व में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने महिलाओं से रेडी टू ईट बनाने का कार्य छीन लिया था, तब से महिला समूहों की परेशानी बढ़ गई थी। प्रदेश की भाजपा सरकार ने समूहों को फिर रेडी टू ईट कार्यक्रम से जोड़ने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में रेडी टू ईट के लिए समूहों को चिन्हित करने के बाद उन्हें स्वचलित मशीनें लगाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फरवरी 2022 के बाद से रेडी टू ईट का उत्पादन एवं वितरण का कार्य राज्य बीज निगम एवं कृषि विकास निगम की इकाईयों द्वारा किया जा रहा है। समूहों को कार्य मिलने से उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।