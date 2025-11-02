सरकार की पहल से महतारियों को बड़ी सौगात, महीनेभर के अंदर ही 35 हजार के खाते में पहुंची राशि

Mahatari Vandana Yojana: बस्तर संभाग की 77 हजार महिलाएं अक्टूबर की शुरुआत में ही महतारी वंदन योजना से वंचित हो गई थीं। उस दौरान पूरे संभाग में महिलाओं के बीच हड़कंप की स्थिति थी। महिलाओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त में पत्रिका ने महिलाओं की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग भी हरकत में आया और अब अक्टूबर का महीना पूरा होने से पहले ही करीब 35 हजार महिलाओं के खाते में रुकी हुई राशि पहुंच गई है।