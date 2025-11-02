Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

सरकार की पहल से महतारियों को बड़ी सौगात, महीनेभर के अंदर ही 35 हजार के खाते में पहुंची राशि

Mahatari Vandana Yojana: राशि प्राप्त करने वाली महिलाओं ने बताया कि पत्रिका में खबर प्रकाशित होते ही वार्ड पार्षद समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कॉल पर कॉल आने लगे।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 02, 2025

Mahatari Vandana Yojana (photo source- Patrika)

Mahatari Vandana Yojana (photo source- Patrika)

Mahatari Vandana Yojana: बस्तर संभाग की 77 हजार महिलाएं अक्टूबर की शुरुआत में ही महतारी वंदन योजना से वंचित हो गई थीं। उस दौरान पूरे संभाग में महिलाओं के बीच हड़कंप की स्थिति थी। महिलाओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त में पत्रिका ने महिलाओं की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग भी हरकत में आया और अब अक्टूबर का महीना पूरा होने से पहले ही करीब 35 हजार महिलाओं के खाते में रुकी हुई राशि पहुंच गई है।

Mahatari Vandana Yojana: आधार कार्ड भी हुआ अपडेट

दरअसल पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने महिलाओं को व्यक्तिगत ई केवायसी के लिए प्रेरित किया। इसके तहत महिलाएं संबंधित बैंक पहुंचीं और अपने अकाउंट को अपडेट करवाया। साथ ही च्वाइस सेंटर से आधार कार्ड को भी अपडेट किया। इसके बाद महिलाओं के खाते में 10 दिन के भीतर राशि पहुंच गई। महिलाओं के खाते में 28 से 30 तारीख के बीच राशि डाली गई है।

बची महिलाएं भी बैंक जा सकती हैं, विभाग भी करेगा केवायसी

ऐसी महिलाएं जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची है वे अपने बैंक में जाकर खाते की ई केवायसी करवा सकते हैं। बैंक में आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइव फोटो खींचवाकर अपने खाते को अपडेट करवाना होगा। साथ ही आधार कार्ड को भी च्वाइस सेंटर से अपडेट करवा सकते हैं। इसके साथ ही विभाग भी ई केवायसी जल्द शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत महिलाओं को योजना से जुड़ी केवायसी करवानी होगी। यह प्रक्रिया इस महीने शुरू हो सकती है।

लाइव फोटो के साथ जियो टैगिंग सभी हितग्राहियों की होगी

महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से योजना की ई केवायसी करवाने की तैयारी में है। इसके तहत महिलाओं के घर पर पहुंचकर लाइव फोटो ली जाएगी। उनके लोकेशन की जियो टैगिंग की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में जिले की सभी हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा। सरकार लगभग 20 महीने के बाद सभी हितग्राहियों को वैरिफाई करने की तैयारी में है।

खबर का असर

Mahatari Vandana Yojana: पत्रिका ने 16 अक्टूबर को एक खबर प्रकाशित करते हुए बताया था कि कैसे महतारियों के वंदन पर ग्रहण लग गया है। हमने संभाग स्तर के आंकड़े बताते हुए बताया था कि लगभग 77 हजार महिलाओं के नाम योजना से बिना कारण बताए काट दिए गए हैं। इस खबर से पहले महिलाओं की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा था।

राशि प्राप्त करने वाली महिलाओं ने बताया कि पत्रिका में खबर प्रकाशित होते ही वार्ड पार्षद समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कॉल पर कॉल आने लगे। सभी समाधान के तरीके बताने लगे। अंतत: बैंक केवायसी और आधार कार्ड अपडेट करने से अक्टूबर महीने की राशि आधी महिलाओं को मिल गई है। बाकी महिलाओं में भी अब उम्मीद जागी है। वे भी अब प्रयास के लिए आगे आ रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / सरकार की पहल से महतारियों को बड़ी सौगात, महीनेभर के अंदर ही 35 हजार के खाते में पहुंची राशि

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक… जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत..

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक... जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत बस्तरिया (photo-patrika)
Patrika Special News

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक की खिलाड़ी ललिता घायल, इलाज के लिए परिवार ने गिरवी रख दिया सोना

Bastar Olympics 2025 (photo source- Patrika)
जगदलपुर

जगदलपुर की काव्या सोनी ने जीता ‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’, क्राउन और ट्रॉफी से सम्मानित

‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’ (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस…

पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस...(photo-patrika)
जगदलपुर

Chhattisgarh News: जहां बनना था सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, अब वहां बेचेंगे धान… ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में धान खरीद (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.