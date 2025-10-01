साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा, म्यूल अकाउंट का संचालन करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

प्रकरण के जांच क्रम में और गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल से विस्तृत पूछताछ पर प्राप्त जानकारी में कई अन्य आरोपियों के संबंध में पता चला, जिनके द्वारा साइबर ठगी से रकम प्राप्त करने हेतु म्यूल अकाउंट का संचालन किया जा रहा है। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस द्वारा आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल से विस्तृत पूछताछ परिस्थिति जन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ईश्वर प्रसाद उर्फ विवेक पटेल, रविशंकर कश्यप एवं आयुष बंजारे को हिरासत में लिया गया।