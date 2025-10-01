साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा, म्यूल अकाउंट का संचालन करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा (Photo source- Patrika)
Cyber Fraud: सिटी कोतवाली पुलिस बलौदा बाजार ने म्यूल अकाउंट का संचालन करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ परिस्थितिजन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों द्वारा म्यूल खाते के संचालन के माध्यम से साइबर ठगी की रकम का उपभोग किया जा रहा था।
जिला बलौदा बाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा म्यूल अकाउंट खातेदारों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्राम कुम्हारी निवासी आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल को हिरासत में लिया गया था, जिसके द्वारा अपने खाते को साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किया जाना पाया गया, जिस पर जांच उपरांत थाना सिटी कोतवाली में धारा 317 (4), 318 (4), 61 (2) के बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के जांच क्रम में और गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल से विस्तृत पूछताछ पर प्राप्त जानकारी में कई अन्य आरोपियों के संबंध में पता चला, जिनके द्वारा साइबर ठगी से रकम प्राप्त करने हेतु म्यूल अकाउंट का संचालन किया जा रहा है। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस द्वारा आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल से विस्तृत पूछताछ परिस्थिति जन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ईश्वर प्रसाद उर्फ विवेक पटेल, रविशंकर कश्यप एवं आयुष बंजारे को हिरासत में लिया गया।
Cyber Fraud: आरोपी ईश्वर प्रसाद पटेल से पूछताछ करने पर उसके द्वारा आयुष बंजारे एवं रवि शंकर कश्यप के खाते का उपयोग कर सायबर ठगी से रुपए प्राप्त करना ज्ञात हुआ है। आयुष बंजारे एवं रवि शंकर कश्यप के खाते में धोखाधड़ी की रकम जमा होने और उसके बदले में दोनों व्यक्तियों को 14500 एवं 30 हजार रुपए नगद प्राप्त हुआ है।
