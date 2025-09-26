ऑनलाइन ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, म्यूल अकाउंट से करता था फ्रॉड, मोबाइल और सिम जब्त…

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर साइबर सेल और पत्थलगांव पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। फरार आरोपी गौस खान की तलाश के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वह शक्ति स्थित अपने गृहग्राम आया हुआ है। पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में गौस खान ने स्वीकार किया कि वह 2024 में बिलासपुर की एक पैथोलॉजी लैब में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात एक जितेंद्र पांडे से हुई।