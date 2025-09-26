ऑनलाइन ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, म्यूल अकाउंट से करता था फ्रॉड, मोबाइल और सिम जब्त…

CG Online Fraud: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने साइबर ठगी और म्यूल अकाउंट के मामले में फरार चल रहे आरोपी गौस खान उर्फ बाबा खान (28 वर्ष), निवासी शक्ति स्टेशनपारा जिला सक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एक व्यवसायी महिला को झांसे में लेकर उसके बैंक खाते और मोबाइल सिम का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है।
थाना पत्थलगांव में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी गौस खान और उसका साथी फिरोज खान ने रायगढ़ जिले की व्यवसायी महिला यशोदा कुर्रे को विश्वास में लेकर उसका आईडीएफसी बैंक खाता और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद महिला के खाते में 40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, जिसमें से ठगों ने देशभर के लोगों से ठगे गए लाखों रुपए को अवैध रूप से इधर-उधर किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने महिला को यह कहकर फंसाया कि उनका खाता होल्ड हो गया है और सरकारी विभाग से पैसा आने वाला है, जिसके लिए उसे अस्थायी रूप से खाते की जरूरत है। महिला से मोबाइल सिम भी ले लिया गया और बाद में उसे गुम हो जाने की बात कही गई। जब महिला ने नया सिम बनवाकर खाते की जांच की तो ठगी का खुलासा हुआ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर साइबर सेल और पत्थलगांव पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। फरार आरोपी गौस खान की तलाश के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वह शक्ति स्थित अपने गृहग्राम आया हुआ है। पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में गौस खान ने स्वीकार किया कि वह 2024 में बिलासपुर की एक पैथोलॉजी लैब में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात एक जितेंद्र पांडे से हुई।
पांडे ने उसे रायपुर के एक व्यक्ति से मिलवाया जो अवैध ट्रांजेक्शन कराता था। इसके बाद गौस ने फिरोज खान के साथ मिलकर व्यवसायी महिला को फंसाया और उसका खाता व मोबाइल नंबर ले लिया। आरोपी ने बताया कि इस अवैध ट्रांजेक्शन से उसे 50 हजार रुपए मिले थे, जिन्हें उसने खर्च कर दिया। पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल, सिम और पैनकार्ड जब्त किया है।
एसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि साइबर ठगी और म्यूल अकाउंट पर जशपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और अब दूसरा भी गिरफ्तार हो गया है। इस मामले के और भी आरोपी है। आरोपियेां पर कार्रवाई जारी रहेगी।