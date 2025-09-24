Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

यूके का पुलिस अफसर बनकर विदेश में बसने का दिखाया सपना, युवती से ठगे 10 लाख लाख रुपए

Fraud News: बिलासपुरन के सरकंडा क्षेत्र में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती को शादी और विदेश में बसने का सपना दिखाकर ठग ने 9.75 लाख रुपए ठग लिए।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 24, 2025

CG Fraud News: बिलासपुरन के सरकंडा क्षेत्र में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती को शादी और विदेश में बसने का सपना दिखाकर ठग ने 9.75 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को यूके (यूनाइटेड किंगडम) पुलिस अफसर बताकर पहले दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक रचा और आखिरकार एयरपोर्ट पर फंसे होने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ ली।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा निवासी 23 वर्षीय युवती, जो गिफ्ट शॉप चलाती है। कुछ महीने पहले उसके मोबाइल पर अनजान कॉल आया। कॉलर ने खुद को यूके पुलिस अफसर बताया। पहले युवती ने अनदेखा किया, लेकिन लगातार कॉल्स और बातचीत ने रिश्ता दोस्ती से मोहब्बत तक पहुंच गया। इसी दौरान युवक ने शादी का वादा किया और विदेश ले जाकर बसाने का झांसा दिया।

विदेश में बेहतर जिंदगी का सपना देखकर युवती उसकी बातों में फंस गई। कुछ दिन पहले आरोपी ने कहा कि वह भारत आ रहा है। फिर कॉल कर बताया कि एयरपोर्ट पर दस्तावेजों की कमी से पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। भरोसा कर युवती ने अलग-अलग खातों में करीब 9.75 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।

ये भी पढ़ें

नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपए से अधिक की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार… आधा दर्जन लोगों से की धोखाधड़ी
राजनंदगांव
Thagi (photo-patrika)

झूठे प्यार में अंधी युवती ने अपने जेवर तक बेच डाले

ठगराज के लिए पैसे जुटाने के लिए युवती ने अपने जेवर तक बेच डाले। इधर रकम मिलते ही आरोपी ने फोन बंद कर दिया। तब जाकर युवती को ठगी का अहसास हुआ। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र निवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि यूके पुलिस अफसर बन अज्ञात युवक ने उससे लगभग 9.75 लाख रुपए की ठगी की है। मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही है। - निलेश पांडेय, थाना प्रभारी सरकंडा

ये भी पढ़ें

डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई महिला से 5 लाख की ठगी, शातिर ने ऐसे लगाया चूना, जानें
महासमुंद
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / यूके का पुलिस अफसर बनकर विदेश में बसने का दिखाया सपना, युवती से ठगे 10 लाख लाख रुपए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.