यूके का पुलिस अफसर बनकर विदेश में बसने का दिखाया सपना, युवती से ठगे 10 लाख लाख रुपए

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा निवासी 23 वर्षीय युवती, जो गिफ्ट शॉप चलाती है। कुछ महीने पहले उसके मोबाइल पर अनजान कॉल आया। कॉलर ने खुद को यूके पुलिस अफसर बताया। पहले युवती ने अनदेखा किया, लेकिन लगातार कॉल्स और बातचीत ने रिश्ता दोस्ती से मोहब्बत तक पहुंच गया। इसी दौरान युवक ने शादी का वादा किया और विदेश ले जाकर बसाने का झांसा दिया।