Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

नशे के कारोबारियों की कमाई पर बड़ी चोट, 19 आरोपियाें की 7.40 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त… देखें पूरा ब्यौरा

Bilaspur News: नशे के कारोबार से मुनाफा कमाकर ऐश करने वालों की अब खैर नहीं। बिलासपुर पुलिस लगातार नशे के सौदागरों की जड़ें खोद रही है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 25, 2025

नशे के कारोबारियों की कमाई पर बड़ी चोट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नशे के कारोबारियों की कमाई पर बड़ी चोट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh News: नशे के कारोबार से मुनाफा कमाकर ऐश करने वालों की अब खैर नहीं। बिलासपुर पुलिस लगातार नशे के सौदागरों की जड़ें खोद रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत आरोपियों की 38.50 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है।

महज 50 दिनों के भीतर की गई इस कार्रवाई में दो आरोपियों की अवैध कमाई से खरीदे मकान और जमीन को चिन्हित कर सील किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद संपत्तियों को मुंबई स्थित सक्षम न्यायालय को भेजा गया है। पहला आरोपी चोरभट्ठी खुर्द सकरी निवासी कांति पांडे है। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 प्रकरण दज हैं। इसने नशे के कारोबार से चोरभट्ठी खुर्द में 15,00,000 का मकान बनवाया है। जबकि चोरभट्ठी कला में 21,00,000 रुपए की जमीन खरीदी है।

इसी तरह कोडपल्ला, अंबाभना, ओडिशा निवासी दीपक गंडा के खिलाफ सकरी थाने में अपराध क्रमांक 533/2025, धारा 20(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इससे पुलिस ने अवैध गांजा बिक्री से अर्जित 2,50,000 नकद जब्त किया है। इस तरह फ्रीज की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 38,50,000 रुपए आंकी गई है।

अब तक 19 आरोपियाें की अवैध संपत्तियां फ्रीज

बिलासपुर जिले में उक्त प्रकरणों को मिला कर अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक कुल 7 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। इन प्रकरणों में 19 आरोपियों की अवैध संपत्तियां चिन्हित कर फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 7.40 करोड़ रुपए है।

इनकी हुई संपत्तियां जब्त

थाना तोरवा: आरोपी कमल पंजवानी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई। 1.20 करोड़ की संपत्ति जब्त।
थाना सिटी कोतवाली: आरोपी उमेद अहिरवार व चंदन अहिरवार। 80 लाख की संपत्ति फ्रीज।
थाना सिविल लाइन: आरोपी सुभाष लासरे। 60 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त।
थाना रतनपुर:- फरार पशु तस्करी गिरोह से जुड़े आरोपी। 1.50 करोड़ की संपत्ति फ्रीज।
थाना सकरी: आरोपी दीपक गंडा (ओडिशा निवासी)।2.50 लाख नकद और अन्य संपत्ति फ्रीज।
कांति पांडे प्रकरण, थाना सकरी: कुल 36 लाख की संपत्ति चिह्नित।
अन्य आरोपियों पर कार्रवाई (जिलेभर के थाना क्षेत्र): 3 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति फ्रीज।

ये भी पढ़ें

बिलासपुर पुलिस पर दाग: एफआईआर के नाम पर टीआई ने वसूले 50 हजार, लाइन अटैच… जानें क्या है पूरा मामला?
बिलासपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 02:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नशे के कारोबारियों की कमाई पर बड़ी चोट, 19 आरोपियाें की 7.40 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त… देखें पूरा ब्यौरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.