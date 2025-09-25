नशे के कारोबारियों की कमाई पर बड़ी चोट, 19 आरोपियाें की 7.40 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त… देखें पूरा ब्यौरा

थाना तोरवा: आरोपी कमल पंजवानी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई। 1.20 करोड़ की संपत्ति जब्त।

थाना सिटी कोतवाली: आरोपी उमेद अहिरवार व चंदन अहिरवार। 80 लाख की संपत्ति फ्रीज।

थाना सिविल लाइन: आरोपी सुभाष लासरे। 60 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त।

थाना रतनपुर:- फरार पशु तस्करी गिरोह से जुड़े आरोपी। 1.50 करोड़ की संपत्ति फ्रीज।

थाना सकरी: आरोपी दीपक गंडा (ओडिशा निवासी)।2.50 लाख नकद और अन्य संपत्ति फ्रीज।

कांति पांडे प्रकरण, थाना सकरी: कुल 36 लाख की संपत्ति चिह्नित।

अन्य आरोपियों पर कार्रवाई (जिलेभर के थाना क्षेत्र): 3 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति फ्रीज।