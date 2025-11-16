Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

School Timing Change: तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन! कई स्कूलों ने समय में किया बदलाव, जानें

School Timing Change: सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, कई स्कूलों ने समय में बदलाव किया। केंद्रीय विद्यालय 7.50 बजे खुलेगा, बच्चों को हो रही परेशानी।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Nov 16, 2025

सर्द हवाओं की वजह से बढ़ी ठंड

सर्द हवाओं की वजह से बढ़ी ठंड

School Timing Change: कोरबा जिले में ठंड का असर बढ़ने लगा है। तापमान गिरने से ठिठुरन भरी ठंड ने दस्तक दे दी है। इसका असर सेहत पर पड़ रहा है। मौसम को देखते हुए कई विद्यालयों ने संचालन की टाइमिंग में बदलाव किया है। अब केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं सुबह 7.50 बजे से लगेंगी। डीएवी प्रबंधन पहले ही अपनी कक्षाओं के संचालन का समय बदल चुका है। लेकिन अभी भी आधा दर्जन से अधिक स्कूल पूर्व की समय पर चल रहे हैं। इससे विद्यार्थी परेशान हैं। (Chhattisgarh Weather News)

School Timing Change: हवाओं की वजह से बढ़ गई ठिठुरन

बीते दो दिन से सर्द हवाएं चल रही है। हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड में इजाफा हुआ है। एक्यूवेदर के अनुसार न्यूनतम तापामान 10 डिग्री और अधिकतम पारा 26 डिग्री पर पहुंच गया है। (Winter School Timing) हालांकि दिनभर सूर्य निकलने से मौसम सुहाना बना रहा। दिन में लोग धूप ताप रहे हैं। तो रात को अलाव जलाकर ठंड का आनंद भी ले रहे हैं। एक सप्ताह से मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। ठंड पिछले कुछ दिनों से अचानक बढ़ गयी है। सुबह व शाम सर्द हवाएं भी चल रही है। इसके चलने तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड और बढ़ गई है।

अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज

School Timing Change: मॉर्निग वॉक के लिए जाने वाले लोग ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। (Chhattisgarh School Update) धूप निकलने के बाद मौसम सुहाना हो रहा है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अब सुबह के समय भी गर्म कपड़े और शाम के बाद अलाव का सहारा लेने लगे हैं। लोगों में स्वेटर, जैकेट, टोपी, ग्लब्स सहित अन्य गर्म कपड़ो की मांग बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर गर्म कपड़े का बाजार सजकर तैयार हो गया है।

16 Nov 2025 04:09 pm

कोरबा

छत्तीसगढ़

