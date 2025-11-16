School Timing Change: तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन! कई स्कूलों ने समय में किया बदलाव, जानें

बीते दो दिन से सर्द हवाएं चल रही है। हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड में इजाफा हुआ है। एक्यूवेदर के अनुसार न्यूनतम तापामान 10 डिग्री और अधिकतम पारा 26 डिग्री पर पहुंच गया है। (Winter School Timing) हालांकि दिनभर सूर्य निकलने से मौसम सुहाना बना रहा। दिन में लोग धूप ताप रहे हैं। तो रात को अलाव जलाकर ठंड का आनंद भी ले रहे हैं। एक सप्ताह से मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। ठंड पिछले कुछ दिनों से अचानक बढ़ गयी है। सुबह व शाम सर्द हवाएं भी चल रही है। इसके चलने तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड और बढ़ गई है।