7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

बायपास रोड पर दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत

CG Accident News: कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में जेजंरा बायपास मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Apr 07, 2026

बायपास रोड पर दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत(photo-patrika)

बायपास रोड पर दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत(photo-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में जेजंरा बायपास मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को आमने-सामने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

CG Accident News: तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बाइक सवार युवक हुंकरा से मुड़ाभाटा की ओर जा रहे थे। उसी दौरान अंबिकापुर की तरफ से कोयला लोड कर एक तेज रफ्तार ट्रेलर जेजंरा मार्ग पर आ रहा था। मुड़ाभाटा बायपास स्थित पुलिया के पास मोड़ पर दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी भीषण, मौके पर ही मौत

हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं ट्रेलर भी अनियंत्रित हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों युवकों की जान जा चुकी थी।

मृतकों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान ग्राम घुंचापुर निवासी कृष्णा दास और ग्राम साखो निवासी बिहारी यादव के रूप में हुई है। दोनों अपने गांव से किसी काम से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया।

चालक भागने की कोशिश में पकड़ा गया

हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कटघोरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस जांच में जुटी, मामला दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

लगातार हादसों से उठ रहे सवाल

जेजंरा बायपास मार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना इन हादसों की बड़ी वजह बन रही है, जिस पर सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Apr 2026 02:05 pm

Published on:

07 Apr 2026 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / बायपास रोड पर दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Korba Crime News: युवक को नग्न कर बीच सड़क लात-घूंसों से पीटा, बाइक बेचने से नाराज था दोस्त, मचा बवाल

सड़क पर युवक को नग्न कर पीटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

Crime News: हवस में नाकाम युवक बना हैवान, 7 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा, फिर कुएं में फेंककर ली जान

हवस में असफल होते ही बना कातिल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

CG News: कोरबा के जटांगपुर को बड़ी सौगात, 1.30 करोड़ से सुधरेगी सड़क, बनेगा पर्यटन का नया केंद्र

जटांगपुर बनेगा पर्यटन का केंद्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

Korba News: जूस सेंटर की बर्फ में निकला मरा हुआ मेंढक, देखते ही लोगों में मचा हड़कंप, जांच में जुटा विभाग

जूस की बर्फ में निकला मेंढक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

CG Suicide Case: जंगल में पेड़ से लटकी मिली दो दोस्तों की लाश, जांच में जुटी पुलिस, इलाके में फैली सनसनी

आत्महत्या (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.