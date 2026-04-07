बायपास रोड पर दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में जेजंरा बायपास मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को आमने-सामने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।