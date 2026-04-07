बायपास रोड पर दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में जेजंरा बायपास मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को आमने-सामने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बाइक सवार युवक हुंकरा से मुड़ाभाटा की ओर जा रहे थे। उसी दौरान अंबिकापुर की तरफ से कोयला लोड कर एक तेज रफ्तार ट्रेलर जेजंरा मार्ग पर आ रहा था। मुड़ाभाटा बायपास स्थित पुलिया के पास मोड़ पर दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और जोरदार टक्कर हो गई।
हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं ट्रेलर भी अनियंत्रित हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों युवकों की जान जा चुकी थी।
पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान ग्राम घुंचापुर निवासी कृष्णा दास और ग्राम साखो निवासी बिहारी यादव के रूप में हुई है। दोनों अपने गांव से किसी काम से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया।
हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कटघोरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।
घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
जेजंरा बायपास मार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना इन हादसों की बड़ी वजह बन रही है, जिस पर सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है।
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