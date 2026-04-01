Korba Crime News: युवक को नग्न कर बीच सड़क लात-घूंसों से पीटा, बाइक बेचने से नाराज था दोस्त, मचा बवाल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक अमरदास, जो कावेरी विहार के सर्वेंट क्वार्टर में रहता है, शराब का आदी बताया जा रहा है। उसकी पत्नी घरों में काम कर परिवार का गुजारा करती है। बताया जा रहा है कि 27 मार्च को अमरदास अपने दोस्त सरोज कुमार के पास गया और उसकी बाइक लेकर शराब पीने निकल गया। काफी देर बाद जब वह लौटा तो उसके पास बाइक नहीं थी। जब दोस्त ने बाइक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने शराब के लिए बाइक बेच दी है।