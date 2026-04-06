Crime News: हवस में नाकाम युवक बना हैवान, 7 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा, फिर कुएं में फेंककर ली जान

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन रात में बालक का पता नहीं चला। अगले दिन तीन अप्रैल शनिवार को पुलिस बच्चे के गांव पहुंची। वहां जांच में पता चला कि बच्चे को अंतिम बार रंजित के साथ देखा गया था। पुलिस ने रंजित को पकड़ लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ किया, लेकिन रंजित बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब पुलिस ने रंजित को प्रलोभन दिया कि सही बताने पर पुलिस जांच में उसकी मदद करेगी। तब रंजित ने बताया कि बच्चा गांव के करीब एक कुंआ में गिर गया है। तब पुलिस गांव के लोगों के साथ कुआं के पास पहुंची, जहां रंजित ने बच्चे को फेंका था।