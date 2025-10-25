CG News: आइपीएस डांगी पर आरोप लगाने वाली महिला पलटी, अपने पिता पर भी लगाया था यह आरोप

आइपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी (Photo Patrika)
CG News: राज्य पुलिस अकादमी निदेशक के पद पर तैनात आइपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि उसके साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है।
वहीं उसकी बहन और जीजा ने आरोप लगाया है कि उसने अपने पिता पर भी अनर्गल आरोप लगाया था। यहां तक उन दोनों को भी झूठे आरोप में फंसाया।
इसके चलते जेल तक जाना पड़ा अब भी वह कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। महिला के आरोपों की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय स्पेशल टीम नए बयान का वेरिफिकेशन कर उसे भी छानबीन में शामिल करेगी।
स्पेशल टीम के अगुवा आइजी आनंद छाबड़ा और एआइजी मिलना कुर्रे ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन बताया जाता है कि जल्दी इस प्रकरण से जुड़े सभी लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाएगा।
