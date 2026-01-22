22 जनवरी 2026,

गुरुवार

कोरीया

मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस तारीख को शुष्क दिवस घोषित, प्रदेशभर में बंद रहेंगी शराब दुकानें

कोरीया

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 22, 2026

शराब दुकानें रहेंगी बंद (photo source- Patrika)

शराब दुकानें रहेंगी बंद (photo source- Patrika)

Liquor Shops Closed: गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी, 2026 (सोमवार) को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन जिले में शराब की बिक्री और सर्विस पूरी तरह से बैन रहेगी। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंदन संजय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, 1915 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में एक आदेश जारी किया है।

Liquor Shops Closed: आदेश जारी

जारी आदेश के अनुसार, जिले में सभी भारतीय और विदेशी शराब की रिटेल दुकानें, कम्पोजिट शराब की दुकानें, FL-3(c) कैटेगरी के टूरिस्ट बार, FL-4(a) कैटेगरी के कमर्शियल क्लब, साथ ही शराब बेचने और परोसने वाली सभी दूसरी कानूनी यूनिट 26 जनवरी को पूरी तरह बंद रहेंगी।

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश एक्साइज कमिश्नर, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशों के तहत जारी किया गया है। सभी लाइसेंस होल्डर, ऑपरेटर और संबंधित संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रावधानों के तहत की जाएगी सख्त कार्रवाई

Liquor Shops Closed: प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि ड्राई डे के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों या प्रतिष्ठानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खास निगरानी व्यवस्था भी करेगा। यह कदम गणतंत्र दिवस के संबंध में जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, सार्वजनिक शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस तारीख को शुष्क दिवस घोषित, प्रदेशभर में बंद रहेंगी शराब दुकानें

कोरीया

छत्तीसगढ़

