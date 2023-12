इस मामले में पूर्व कांग्रेसी विधायक और उनकी महापौर पत्नी ने दी गिरफ्तारी, विधायक बोले- हम डरने वाले नहीं

Congress MLA arrest: विधायक डॉ. विनय जायसवाल अपनी पत्नी चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल व निगम सभापति गायत्री बिरहा के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे थे, रेलवे सुरक्षा बल ने मुचलके पर छोड़ा

Former MLA and his Mayor wife in Railway police station