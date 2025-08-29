कोरिया मोदक बना रहा कम वजन वाली गर्भवती-नवजातों को सेहतमंद, महिलाओं की आमदनी में भी बढ़ोतरी, जानें

CG News: बैकुंठपुर जिले में कोरिया मोदक न सिर्फ गर्भवतियों को सेहतमंद कर रहा है, बल्कि नवजात बच्चों में कम वजन की समस्या को भी आश्चर्यजनक रूप से कम कर रहा है। सिर्फ पांच महीने तक रोजाना 2-2 मोदक खिलाने से गर्भवतियों की सेहत सुधरी है वहीं कम वजन वाले बच्चों के जन्म दर भी 15% से घटकर 5 हो चुकी है। जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से फरवरी 2025 मेें कोरिया मोदक बनाने का नवाचार शुरू किया।