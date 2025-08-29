Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरीया

कोरिया मोदक बना रहा कम वजन वाली गर्भवती-नवजातों को सेहतमंद, महिलाओं की आमदनी में भी बढ़ोतरी, जानें

CG News: बैकुंठपुर जिले में कोरिया मोदक न सिर्फ गर्भवतियों को सेहतमंद कर रहा है, बल्कि नवजात बच्चों में कम वजन की समस्या को भी आश्चर्यजनक रूप से कम कर रहा है।

कोरीया

योगेश चंद्रा/ Khyati Parihar

Aug 29, 2025

कोरिया मोदक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरिया मोदक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: बैकुंठपुर जिले में कोरिया मोदक न सिर्फ गर्भवतियों को सेहतमंद कर रहा है, बल्कि नवजात बच्चों में कम वजन की समस्या को भी आश्चर्यजनक रूप से कम कर रहा है। सिर्फ पांच महीने तक रोजाना 2-2 मोदक खिलाने से गर्भवतियों की सेहत सुधरी है वहीं कम वजन वाले बच्चों के जन्म दर भी 15% से घटकर 5 हो चुकी है। जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से फरवरी 2025 मेें कोरिया मोदक बनाने का नवाचार शुरू किया।

मोदक का कमाल

कोरिया जिले में मोदक वितरण से सोनहत विकासखंड में छह महीने में कुल 348 प्रसव हुए। जिसमें 336 महिलाओं को नियमित रूप से मोदक का सेवन कराया गया। इससे एलबीडब्ल्यू (लो बर्थ वेट) 8.16 से घटकर 5.33 प्रतिशत हो गया है। वहीं कम वजन वाली गर्भवती की संख्या 18 से घटकर 16 फीसदी हो गई।

ये भी पढ़ें

MOTN Survey: CM विष्णु देव साय के काम से कितनी खुश है जनता? MOTN के सर्वे ने खोल दिए पूरे राज… देखें
रायपुर
Chhattisgarh CM vishnudeo sai

इसी तरह बैकुंठपुर विकासखंड में छह महीने में 1464 गर्भवती में 1375 महिलाओं को लड्डू वितरण कराया गया। जिसका परिणाम एलबीडब्ल्यू 14.49 से घटकर 6.09 प्रतिशत रेकॉर्ड हुआ है। वहीं कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या भी 77 से घटकर 60 हो गई है।

रोज 2000 मोदक बना रहीं

कोरिया में दो स्व सहायता समूह की महिलाएं रोजाना 1500 से 2000 तक कोरिया मोदक बनाती हैं। इसमें सत्तू, गुड़, मूंगफली, तिल, जौ, चना और घी का उपयोग किया जाता है। पुराने जमाने में प्रसव होने के बाद प्रसूता को सोंठ का लड्डू खिलाते थे, उसी तर्ज पर इसे बनाया गया है।

महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी

बैकुंठपुर के ग्राम आनी में ज्योति स्व सहायता समूह और मां शारदा समूह की 25 महिलाएं जुड़ी हैं। अभी तक 3 लाख से अधिक मोदक वितरित कर चुकी हैं। कोरिया मोदक सिर्फ उन्हीं महिलाओं को खिलाते हैं, जो गर्भावस्था के पांचवें महीने में प्रवेश कर चुकी हैं। पोषण संगवारी कार्यकर्ता घर-घर जाकर गर्भवती को लड्डू सेवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे गर्भवती की सेहत और स्वयंसेवी महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है।

कुपोषित बच्चों के जन्म दर को कम करने की रणनीति के मुताबिक कोरिया मोदक तैयार कराया जा रहा है। गर्भवतियों को अतिरिक्त पोषण देना जरूरी है। कोरिया मोदक स्थानीय समाधान है। जो सेहत में बेहतर सुधार लाता है। -चंदन संजय त्रिपाठी, कलेक्टर, कोरिया

कोरिया मोदक वितरण से पोषण स्तर में सुधार हुआ है। आने वाले समय में और अधिक सघनता से लागू किया जाएगा। जिससे हर गर्भवती इसका लाभ ले पाएंगी। कोरिया मोदक केवल लड्डू नहीं, बल्कि पोषण और भविष्य की पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य की गारंटी जैसा है। -डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, सीईओ कोरिया

ये भी पढ़ें

CG Liquor Scam: झारखंड से दो बड़े शराब कारोबारी EOW की ट्रांजिट रिमांड में, पूछताछ से खुल सकते हैं बड़े राज!
रायपुर
शराब घोटाले में EOW की कार्रवाई, (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 01:36 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / कोरिया मोदक बना रहा कम वजन वाली गर्भवती-नवजातों को सेहतमंद, महिलाओं की आमदनी में भी बढ़ोतरी, जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.