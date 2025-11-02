Patrika LogoSwitch to English

कोरीया

Liquor load truck overturned: अंग्रेजी शराब से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलटा, नष्ट हो गईं बोतलें

Liquor load truck overturned: बिलासपुर से शराब लोड कर आ रहा था ट्रक, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरपारा की घटना

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 02, 2025

Liquor load truck overturned

Accidental truck (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। अंग्रेजी शराब लोड कर कोरिया आ रहा ट्रक शनिवार की दोपहर ग्राम बरपारा में अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही काफी संख्या में शराब की बोतलें बिखरकर (Liquor load truck overturned) नष्ट हो गईं। हालांकि लोग उसे लूटने वहां पहुंचते, उससे पहले ही पुलिस व आबकारी विभाग को इसकी खबर लग गई। इसके बाद वे मौके पर पहुंचें और वाहन को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया।

बता दें कि ट्रक को बिलासपुर से अंग्रेजी शराब लोड कर कोरिया भेजा गया था। रास्ते में बरपारा के पास ट्रक (Liquor load truck overturned) पलट गया। हादसे (Truck accident) बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और आबकारी टीम मौके पर पहुंची। ट्रक पलटने से कोई हताहत नहीं हुआ, चालक-परिचालक सभी सुरक्षित हैं।

हालांकि, ट्रक पलटने से बड़ी संख्या में शराब की बोतलें नष्ट हो गई। ऐसी चर्चा है कि मौके पर पुलिस व आबकारी टीम के नहीं पहुंचने से क्षतिग्रस्त वाहन से बड़ी मात्रा में शराब (Liquor load truck overturned) गायब हो सकती थी।

Liquor load truck overturned: जांच में जुटी संयुक्त टीम

बिलासपुर से ट्रक में लोड कर (Liquor load truck overturned) शासकीय अंग्रेजी-देशी दुकानों के लिए शराब लाई जा रही थी। इसी दौरान यह घटना हो गई। मामले में पुलिस और आबकारी टीम जांच में जुट गई है।

Updated on:

02 Nov 2025 03:55 pm

Published on:

02 Nov 2025 03:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Liquor load truck overturned: अंग्रेजी शराब से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलटा, नष्ट हो गईं बोतलें

कोरीया

छत्तीसगढ़

