Liquor load truck overturned: अंग्रेजी शराब से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलटा, नष्ट हो गईं बोतलें

बैकुंठपुर। अंग्रेजी शराब लोड कर कोरिया आ रहा ट्रक शनिवार की दोपहर ग्राम बरपारा में अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही काफी संख्या में शराब की बोतलें बिखरकर (Liquor load truck overturned) नष्ट हो गईं। हालांकि लोग उसे लूटने वहां पहुंचते, उससे पहले ही पुलिस व आबकारी विभाग को इसकी खबर लग गई। इसके बाद वे मौके पर पहुंचें और वाहन को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया।