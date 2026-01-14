Stunt on bike: बाइक पर स्टंट कर रहे थे 2 युवक, पुलिस ने ठोंका 10 हजार का जुर्माना, निकल गई हेकड़ी

बैकुंठपुर। कोरिया पुलिस ने सडक़ सुरक्षा माह के दौरान रोड पर बाइक स्टंट (Stunt on bike) करने वाले 2 युवकों पर १4 हजार का जुर्माना ठोंका है। दोनों का स्टंट करते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक, कोरिया में 1 जनवरी से राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी देकर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट एवं शीट बेल्ट लगाकर गाड़ी सीमित गति से चलाने की समझाइश दे रहे हैं।