कोरीया

Stunt on bike: बाइक पर स्टंट कर रहे थे 2 युवक, पुलिस ने ठोंका 10 हजार का जुर्माना, निकल गई हेकड़ी

Stunt on bike: सडक़ सुरक्षा माह के दौरान पुलिस जगह-जगह प्वाइंट लगाकर कर रही चेकिंग, यातायात नियम तोडऩे वालों को दी जा रही समझाइश

कोरीया

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 14, 2026

बैकुंठपुर। कोरिया पुलिस ने सडक़ सुरक्षा माह के दौरान रोड पर बाइक स्टंट (Stunt on bike) करने वाले 2 युवकों पर १4 हजार का जुर्माना ठोंका है। दोनों का स्टंट करते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक, कोरिया में 1 जनवरी से राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी देकर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट एवं शीट बेल्ट लगाकर गाड़ी सीमित गति से चलाने की समझाइश दे रहे हैं।

एसपी रवि कुमार ने यातायात नियमों की उल्लंघन करने पर कार्रवाई (Stunt on bike) करने निर्देश दिए हैं। इसी बीच रोड पर बाइक स्टंट करने वाले युवाओं का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस ने 2 बाइक चालक पर जुर्माना ठोंका है।

12 जनवरी को केटीएम पल्सर बाइक चालक निर्भय सिंह निवासी जमगहना एवं सुरेंद्र कुमार पिता मोहन सिंह निवासी खुटहनपारा बैकुंठपुर फूलपुर चरचा नेशनल हाइवे 43 पर स्टंट (Stunt on bike) करते पाए गए थे। वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। चालक निर्भय के विरुद्ध 9000 रुपए एवं सुरेंद्र के विरुद्ध 5000 रुपए समन शुल्क के रूप में चालान किया गया।

Stunt on bike: क्षमता से अधिक बैठाए बच्चे, 5 हजार का जुर्माना

वहीं सोनहत पुलिस ने वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने (Stunt on bike) वाले चालक संत कुमार साहू पिता बेचन राम साहू निवासी कुशमहा के विरुद्ध परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर 5000 रुपए चलानी कारवाई की गई। पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने समझाइश दी है।

14 Jan 2026 09:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Stunt on bike: बाइक पर स्टंट कर रहे थे 2 युवक, पुलिस ने ठोंका 10 हजार का जुर्माना, निकल गई हेकड़ी

