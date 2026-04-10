Kota: 16 साल की बच्ची ने की आत्महत्या की कोशिश, मां ने छीन लिया था फोन, स्कूल से आते ही घंटों तक करती थी ‘स्क्रॉल’

Stunted Attempt Suicide In Kota: कोटा जिले में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद एक किशोरी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। सुकेत थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। परिजनों की सतर्कता से समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बच सकी। फिलहाल छात्रा का इलाज जेके लोन अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।