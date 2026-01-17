Kota Suicide: कोटा में 16 साल के स्टूडेंट ने किया सुसाइड, पिछले साल फेल होने के बाद दूसरी बार दे रहा दसवीं का एग्जाम

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
10th Class Student Committed Suicide: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कक्षा दसवीं के 16 वर्षीय छात्र शिवम ने घर पर आत्महत्या कर ली। ये घटना तब हुई जब छात्र के माता-पिता काम पर गए हुए थे और शिवम घर पर अकेला था।
मृतक छात्र के पिता, सोहन लाल के अनुसार उनका बेटा शिवम पिछले साल दसवीं कक्षा में फेल हो गया था और इस बार वह दूसरी बार दसवीं की पढ़ाई कर रहा था।
शिवम की मां दोपहर में घर लौटी तो उसे अपने बेटे का शव मिला। यह दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घटना के बाद पुलिस ने शव को न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक के परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस घटना के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
वहीं कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने सुसाइड कर लिया। दरअसल कोटा के युवक महावीर सुमन (35) ने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली।
पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात महावीर और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी ने थाने जाकर पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई और फिर जब वह घर लौटी, तो उसे पति का शव मिला।
