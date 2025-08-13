बेटे के पहले जन्मदिन का कटवाया केक… दोस्त को खाना देने निकला, कुछ देर बाद ही आई मौत की खबर

कोटा। नयापुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब वह अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाने के बाद दोस्त को टिफिन देकर लौट रहा था। कुछ ही घंटे पहले घर में खुशियों का माहौल था, जो अचानक मातम में बदल गया।
मृतक की पहचान दोस्तपुरा निवासी कमल सुमन के रूप में हुई है। वह मंगलवार रात अपने घर पर बेटे कार्तिक का पहला जन्मदिन का केक कटवाया। रात करीब 11 बजे वह बाइक से सब्जीमंडी स्थित कैंटीन में काम करने वाले अपने दोस्त को टिफिन देने गया था। रात करीब 2 बजे टिफिन देकर लौटते समय बरगद उद्यान के पास उसकी बाइक फिसल गई और डिवाइडर से टकरा गई। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और वह मौके पर ही बेहोश हो गया।
राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एंबुलेंस से एमबीएस अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शव उन्हें सौंप दिया गया।
कमल सुमन की शादी दो साल पहले हुई थी और वह एक कैंटीन में कार्यरत था। उसके पिता राजेश सुमन ने बताया कि मंगलवार को पूरे परिवार ने पोते का पहला जन्मदिन मनाया था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। मृतक की बहन ने बताया कि कमल दो बहनों में इकलौता भाई था। उसका एक साल का छोटा बेटा है। इस हादसे के बाद जैसे पूरा परिवार ही टूट गया, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थीं।