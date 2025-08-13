बेटे के पहले जन्मदिन का कटवाया केक… दोस्त को खाना देने निकला, कुछ देर बाद ही आई मौत की खबर

कमल सुमन की शादी दो साल पहले हुई थी और वह एक कैंटीन में कार्यरत था। उसके पिता राजेश सुमन ने बताया कि मंगलवार को पूरे परिवार ने पोते का पहला जन्मदिन मनाया था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। मृतक की बहन ने बताया कि कमल दो बहनों में इकलौता भाई था। उसका एक साल का छोटा बेटा है। इस हादसे के बाद जैसे पूरा परिवार ही टूट गया, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थीं।