कोटा : नायब तहसीलदार समेत 30 लोगों को कुत्तों ने काटा, 6 लोग एमबीएस अस्पताल में भर्ती

लोगों ने बताया कि रविवार को कलक्ट्रेट परिसर में सफाईकर्मियों समेत 5 लोगों पर अचानक वहां घूम रहे एक कुत्ते ने हमला कर दिया और कई जगहों पर काट लिया। इसके अलावा बीच बचाव के लिए आए लोगों को भी कुत्ते ने अपना निशाना बनाया। इसके बाद वही कुत्ता माला फाटक, एमबीएस अस्पताल के आसपास भी कई लोगों को अपना निशाना बनाया। ऐसे में वहां हडकंप मच गया।