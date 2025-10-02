जयपुर में पहली बार होगा 51 फीट के गोकाष्ठ रावण का दहन, राजस्थान पत्रिका के बैनर तले 3 जगहों पर आयोजित होगा दशहरा मेला

फोटो: पत्रिका
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। राजस्थान पत्रिका के बैनर तले शहर में विकास समितियों की अगुवाई में दो दिवसीय दशहरा मेला उत्सवों की शुरुआत बुधवार को कवि सम्मेलन और डांडिया रास कार्यक्रम से हुई। एक से बढ़कर एक झूले, अलग-अलग जगहों के पकवानों का शहरवासियों ने लुत्फ उठाया। आज शहरवासी रावण दहन के गवाह बन सकेंगे। इस दौरान मेले में पत्रिका की स्टॉल्स पर शहरवासी पत्रिका के आकर्षक आफर्स का फायदा उठा सकते हैं। कार्यक्रम में पत्रिका.कॉम डिजिटल पार्टनर है।
प्रताप नगर विकास समिति और राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रतापनगर सेक्टर—16 भैरव सर्किल मैदान में दो दिवसीय दशहरे मेले की सौगात बुधवार को विजय उत्सव रैली और कविपाठ से हुई।
महासचिव ओमप्रकाश बाहेती ने बताया कि प्रमुख रास्तों से निकाली गई इस रैली में भगवा ध्वज लहराते हुए पचास से अधिक चौपहिया और दुपहिया वाहन शामिल हुए। कवि सम्मेलन में कवि अब्दुल अय्यूब, गिरिराज अमेठा, शहनाज हिन्दुस्तानी, कुशल कुशलेंद्र, मोहन सिंह, सुश्री मीनू शर्मा सहित अन्य ने श्रोताओं का समसामयिक विषयों पर काव्य पाठ कर मनोरंजन किया एवं युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कवि शहनाज ने कहा कि जरूरत है युवा भारत का अब हर एक भुजंगा हो। ना मद में चूर हो ना.. सहित अन्य अन्य रचनाएं पेश की। वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस एवं गजलों की प्रस्तुति कवियों ने दी। कवियों की ऑपरेशन सिंदूर पर सुनाई गई कविता ने श्रोताओं को जोश से भर दिया।
मुख्य संयोजक चेतन जैन ने बताया कि गुरुवार को पहली बार 51 फीट ऊंचे गो-काष्ठ /गोमय समिधा से बना हुआ रावण का दहन किया जाएगा। इसका निर्माण गो सेवा समिति की ओर से विशेष रुप से करवाया गया है। गोमाया के संस्थापक डॉ. सीताराम गुप्ता ने बताया कि विश्व में पहली बार गोकाष्ठ/गोमय समिधा से रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। इको फ्रेंडली पटाखे काम में लिए जाएंगे। ताकि आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। तीन वर्ल्ड रिकार्ड भी बनाए जाएंगे।
शाम छह बजे से रंगारंग ऑर्केस्ट्रा, झूले, खानपान की स्टाल से लोगों का मनोरंजन होगा। प्रमुख समाजसेवी कमल संचेती, संतोष खंडेलवाल, ममता सोगानी, मनोज सौगानी सहित अन्य अतिथि शिरकत करेंगे। समाजसेवी अनिल जैन बनेठा एवं गायक राजीव विजयवर्गीय को सम्मानित किया जाएगा। संयोजक गुलाब कौरानी एवं सह संयोजक मनोज खण्डेलवाल भी मौजूद रहे। समाजसेवी प्रमोद पहाडियां, मोहित राणा, अमित गोधा, विप्र फाऊँडेशन के प्रदेशाध्यक्ष कर्नल राजेश शर्मा दीप प्रज्वलन किया।
सदभावना परिवार की ओर से मानसरोवर अरावली मार्ग शिप्रापथ स्थित मैदान में कार्यक्रमों की शुरूआत डांडिया महारास से हुई। इस मौके पर मां अंबे के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर शहरवासियों ने डांडिया खनकाए। आतिशबाजी, झूलों की सवारी, व्यंजनों के साथ मनोरंजन, लाइव बैंड की प्रस्तुति खास रही। डांडिया क्वीन मिताली वर्मा ने लाइव बैंड पर डांडिया खनकवाए। शहरवासियों ने कहा कि पत्रिका की यह पहल सराहनीय है।
जहां परिवार के साथ एक दूसरे ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। आज रात 10.30 बजे 70 फीट का रावण दहन होगा। लाइव बैंड आशीष वाली, पंजाबी सिंगर साहिब कोहली, लीड परफॉर्मर पीहू जैन, वीर रस कवि विनीत चौहान, बिग बॉस फेम एक्टर सिंगर अली कुली मिर्जा अपनी प्रस्तुति देंगे। मेला प्रभारी राजू कटारा ने बताया कि मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी शिरकत करेंगे। इस बीच फिल्मी हस्तियां की मौजूदगी में संत अमरनाथ के सान्निध्य में हनुमान चालीसा के पाठ होंगे।
राजस्थान पत्रिका दशहरा मेला समिति शास्त्रीनगर की ओर से शास्त्रीनगर स्थित राष्ट्रपति मैदान में एक दिवसीय दशहरा मेला गुरुवार को आयोजित होगा। अध्यक्ष बाबूलाल नाटाणी ने बताया कि मेले में विभिन्न व्यंजनोें की स्टॉल्स, झूले के साथ ही रावण दहन होगा। नाटाणी ने बताया कि यह पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है इसलिए बीते 45 साल से यह आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग मेले में शिरकत करेंगे। रात 9.30 बजे 80 फीट का रावण दहन होगा। महामंत्री एस.के. शर्मा ने बताया कि राम दरबार की शोभायात्रा निकलेगी। रथ में भगवान राम विराजमान होकर मैदान में पहुंचेंगे।उपाध्यक्ष अनिल भम्बानी ने बताया कि मेला क्षेत्र रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। कार्यक्रम में कई राजनीतिक शख्सियतें भी शिरकत करेंगे। शाम चार बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।
