जयपुर में पहली बार होगा 51 फीट के गोकाष्ठ रावण का दहन, राजस्थान पत्रिका के बैनर तले 3 जगहों पर आयोजित होगा दशहरा मेला

राजस्थान पत्रिका दशहरा मेला समिति शास्त्रीनगर की ओर से शास्त्रीनगर स्थित राष्ट्रपति मैदान में एक दिवसीय दशहरा मेला गुरुवार को आयोजित होगा। अध्यक्ष बाबूलाल नाटाणी ने बताया कि मेले में विभिन्न व्यंजनोें की स्टॉल्स, झूले के साथ ही रावण दहन होगा। नाटाणी ने बताया कि यह पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है इसलिए बीते 45 साल से यह आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग मेले में शिरकत करेंगे। रात 9.30 बजे 80 फीट का रावण दहन होगा। महामंत्री एस.के. शर्मा ने बताया कि राम दरबार की शोभायात्रा निकलेगी। रथ में भगवान राम विराजमान होकर मैदान में पहुंचेंगे।उपाध्यक्ष अनिल भम्बानी ने बताया कि मेला क्षेत्र रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। कार्यक्रम में कई राजनीतिक शख्सियतें भी शिरकत करेंगे। शाम चार बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।