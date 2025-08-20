खुशखबरी: MP से राजस्थान आएंगे 7 बाघ-बाघिन, जानें कब तक होंगे शिफ्ट?

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में अभी एक शावक व दो मादा सब एडल्ट बाघिनों समेत पांच बाघ हैं। एक बाघ को जल्द रणथंभौर से लाकर शिफ्ट करने की योजना है। मध्यप्रदेश से कम से कम दो बाघिनों को यहां शिफ्ट किया जाता है तो यहां कुनबे में 8 बाघ- बाघिन हो जाएंगे। रामगढ़ विषधारी में अभी शावक समेत बाघों की संख्या 7 है। ऐसे में हाड़ौती के इन दोनों टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 20 को पार कर जाएगी। रिजर्व में अधिकतर बाघ- बाघिन युवा व सब एडल्ट हैं।