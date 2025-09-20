मुझे चाय का कप समझा…प्रेमिका को पढ़ाकर GST इंस्पेक्टर बनाया, उसे साथी अफसर से हो गया प्रेम…

उसके बाद वह गुजरात में पोस्टेड हो गई। इधर प्रकाश को कोटा में लगाया गया। पता चला कि पिछले कुछ महीनों से ममता , प्रकाश को इग्नोर कर रही थी। ममता गुजरात में ही एक अन्य जीएसटी इंस्पेक्टर के संपर्क में थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता प्रकाश को चल चुका था। वह कई दिनों से तनाव में था। आखिर उसने सुसाइड कर लिया। प्रकाश के भाई ने ममता और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों पर धमकाने और सुसाइड के लिए उकसाने जैसी शिकायतें की गई है। पुलिस को प्रकाश के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा है… मुझे चाय का कप समझा, काम में लिया और फेंक दिया…।