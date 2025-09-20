Patrika LogoSwitch to English

कोटा

मुझे चाय का कप समझा…प्रेमिका को पढ़ाकर GST इंस्पेक्टर बनाया, उसे साथी अफसर से हो गया प्रेम…

Kota Crime News: इस बीच प्रकाश तैयारी करते हुए सरकारी कार्मिक बन गया। वहीं उसने अपनी प्रेमिका को भी पढ़ाया और वह जीएसपी इंस्पेक्टर बन गई।

कोटा

Jayant Sharma

Sep 20, 2025

अलवर निवासी प्रकाश कोटा में पोस्टेड था...

Kota: खबर शिक्षा नगरी कोटा से है। नयापुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक सरकारी कार्मिक ने अपनी प्रेमिका के धोखे से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। उसके कमरे में मिले सुसाइड नोट से इसका खुलासा हुआ। मृतक के भाई ने उसकी प्रेमिका और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दोनों गुजरात में जीएसटी इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। मामले की जांच नयापुरा थाना पुलिस कर रही है।

पुलिस ने बताया कि नयापुरा इलाके में रहने वाले सरकारी कर्मचारी प्रकाश स्वामी ने सुसाइड कर लिया। वह अपने कमरे में फंदे से लटके मिले। वे कनिष्ट लिपिक के पद पर तैनात थे और मूल रूप से अलवर जिले के रहने वाले थे। वे फिलहाल कोटा के ही सिविल लाइंस इलाके में रह रहे थे। अलवर में साल 2020 में प्रकाश की मुलाकात ममता से हुई थी। दोनों करीब तीन साल तक अलवर में ही लिव इन मेंं रहे। इस बीच प्रकाश तैयारी करते हुए सरकारी कार्मिक बन गया। वहीं उसने अपनी प्रेमिका को भी पढ़ाया और वह जीएसपी इंस्पेक्टर बन गई।

उसके बाद वह गुजरात में पोस्टेड हो गई। इधर प्रकाश को कोटा में लगाया गया। पता चला कि पिछले कुछ महीनों से ममता , प्रकाश को इग्नोर कर रही थी। ममता गुजरात में ही एक अन्य जीएसटी इंस्पेक्टर के संपर्क में थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता प्रकाश को चल चुका था। वह कई दिनों से तनाव में था। आखिर उसने सुसाइड कर लिया। प्रकाश के भाई ने ममता और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों पर धमकाने और सुसाइड के लिए उकसाने जैसी शिकायतें की गई है। पुलिस को प्रकाश के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा है… मुझे चाय का कप समझा, काम में लिया और फेंक दिया…।

