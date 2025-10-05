Rajasthan Crime: 40 लड़कियों से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, मॉडलिंग और फिल्म में काम के बहाने जाल में फंसाता

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
कोटा। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी कास्टिंग कंपनी बनाकर लड़कियों को मॉडलिंग और फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें कई लड़कियों से की गई चैट और साइबर ठगी से जुड़े लेनदेन का रिकॉर्ड मिला है। आरोपी अब तक करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर चुका है।
पुलिस ने बताया कि विज्ञान नगर थाने में दर्ज मामले में आरोपी दीपक मीणा उर्फ दक्ष (27) निवासी ग्राम झाड़गांव थाना बूढ़ादीत, हाल श्यामनगर रावतभाटा रोड कोटा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
परिवादी समीर पुत्र साबिर हुसैन निवासी विज्ञान नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपक मीणा नामक युवक उसकी ई-मित्र दुकान पर आता था और अपने खातों में ऑनलाइन राशि जमा करवाकर नकद ले जाता था। बाद में विभिन्न बैंकों से साइबर फ्रॉड की शिकायतें आने लगीं और राशि उसके खाते से रिफंड हो गई। बैंक जांच में सामने आया कि ये ट्रांजेक्शन दीपक मीणा द्वारा किए गए थे।
आरोपी ने अपने मोबाइल में नकली फिल्म निर्माण कंपनियों के नाम से खाते बनाए थे। वह खुद को नंदिनी श्रीकांत और यश नागरकोटी जैसे झूठे नामों से परिचित कराता था। मोबाइल संदेश अनुप्रयोग के माध्यम से वह 18 से 25 वर्ष की युवतियों से संपर्क कर उन्हें फिल्मों व मॉडलिंग में काम दिलाने का झांसा देता था। इस बहाने वह उनसे रुपए ठगता और उन्हें नजदीकी ई-मित्र केंद्रों के जरिये नकद राशि दिलवा देता था।
आरोपी इंजीनियरिंग में स्नातक है और लगभग चार वर्ष तक मुंबई में कास्टिंग व मॉडलिंग से जुड़ा रहा है। इसी अनुभव का उपयोग कर उसने मौज-मस्ती के लिए ठगी शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले भी साइबर ठगी के मामलों में पकड़ा जा चुका है।
साइबर थाना सीआइ सतीश चंद ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने अब तक तीन दर्जन से अधिक युवतियों को ठगा है। पुलिस ने उसके बैंक खातों और मोबाइल की जांच कर दो फोन जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर चार दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस अब उससे ठगी की गई रकम, अन्य सहयोगियों और डिजिटल खातों की जानकारी जुटा रही है। मामले की गहन जांच जारी है।
