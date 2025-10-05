Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Crime: 40 लड़कियों से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, मॉडलिंग और फिल्म में काम के बहाने जाल में फंसाता

पुलिस ने लड़कियों को मॉडलिंग और फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है।

कोटा

Anil Prajapat

Oct 05, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

कोटा। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी कास्टिंग कंपनी बनाकर लड़कियों को मॉडलिंग और फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें कई लड़कियों से की गई चैट और साइबर ठगी से जुड़े लेनदेन का रिकॉर्ड मिला है। आरोपी अब तक करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर चुका है।

पुलिस ने बताया कि विज्ञान नगर थाने में दर्ज मामले में आरोपी दीपक मीणा उर्फ दक्ष (27) निवासी ग्राम झाड़गांव थाना बूढ़ादीत, हाल श्यामनगर रावतभाटा रोड कोटा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

घटना का विवरण

परिवादी समीर पुत्र साबिर हुसैन निवासी विज्ञान नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपक मीणा नामक युवक उसकी ई-मित्र दुकान पर आता था और अपने खातों में ऑनलाइन राशि जमा करवाकर नकद ले जाता था। बाद में विभिन्न बैंकों से साइबर फ्रॉड की शिकायतें आने लगीं और राशि उसके खाते से रिफंड हो गई। बैंक जांच में सामने आया कि ये ट्रांजेक्शन दीपक मीणा द्वारा किए गए थे।

ऐसे करता था ठगी

आरोपी ने अपने मोबाइल में नकली फिल्म निर्माण कंपनियों के नाम से खाते बनाए थे। वह खुद को नंदिनी श्रीकांत और यश नागरकोटी जैसे झूठे नामों से परिचित कराता था। मोबाइल संदेश अनुप्रयोग के माध्यम से वह 18 से 25 वर्ष की युवतियों से संपर्क कर उन्हें फिल्मों व मॉडलिंग में काम दिलाने का झांसा देता था। इस बहाने वह उनसे रुपए ठगता और उन्हें नजदीकी ई-मित्र केंद्रों के जरिये नकद राशि दिलवा देता था।

आरोपी इंजीनियर

आरोपी इंजीनियरिंग में स्नातक है और लगभग चार वर्ष तक मुंबई में कास्टिंग व मॉडलिंग से जुड़ा रहा है। इसी अनुभव का उपयोग कर उसने मौज-मस्ती के लिए ठगी शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले भी साइबर ठगी के मामलों में पकड़ा जा चुका है।

तीन दर्जन से अधिक युवतियों से ठगी

साइबर थाना सीआइ सतीश चंद ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने अब तक तीन दर्जन से अधिक युवतियों को ठगा है। पुलिस ने उसके बैंक खातों और मोबाइल की जांच कर दो फोन जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर चार दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस अब उससे ठगी की गई रकम, अन्य सहयोगियों और डिजिटल खातों की जानकारी जुटा रही है। मामले की गहन जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

जयपुर को बड़ा बनाने का खेल! कहीं चहेतों को फायदा पहुंचाने की चाल तो नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
जयपुर
JDA-boundary-expansion

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Crime: 40 लड़कियों से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, मॉडलिंग और फिल्म में काम के बहाने जाल में फंसाता

