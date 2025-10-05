Rajasthan Crime: 40 लड़कियों से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, मॉडलिंग और फिल्म में काम के बहाने जाल में फंसाता

साइबर थाना सीआइ सतीश चंद ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने अब तक तीन दर्जन से अधिक युवतियों को ठगा है। पुलिस ने उसके बैंक खातों और मोबाइल की जांच कर दो फोन जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर चार दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस अब उससे ठगी की गई रकम, अन्य सहयोगियों और डिजिटल खातों की जानकारी जुटा रही है। मामले की गहन जांच जारी है।