जयपुर को बड़ा बनाने का खेल! कहीं चहेतों को फायदा पहुंचाने की चाल तो नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बिखरे विकास से आधारभूत संरचना खड़ी कर पाना आसान नहीं है। दूर गांवों में जब विकास पहुंचेगा, तब तक वहां की जमीन बिक चुकी होगी। सैटेलाइट टाउन पर फोकस करते हुए जेडीए पुराने क्षेत्रफल पर ही फोकस करता तो बेहतर परिणाम सामने आते। जब तक मास्टरप्लान बनेगा, उससे पहले जेडीए से कई तरह की स्वीकृतियां जारी हो जाएंगी। ऐसे में मजबूरन मास्टर डवलपमेंट प्लान में समाहित समायोजन करना पड़ेगा। अचानक बड़ा विस्तार बिना साइंटिफिक स्टडीज के औचित्यपूर्ण नहीं है।

-चन्द्र शेखर पाराशर, सेवानिवृत्त, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक