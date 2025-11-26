IMD Rain Alert: अगले 20 घंटे में बदलेगा मौसम, ‘एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ’ के असर से राजस्थान में यहां होगी बारिश, अलर्ट जारी

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Weather Forecast Report: राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान में अगले 20 घंटे में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27-28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने से हल्की बारिश और बूंदाबांदी की चेतावनी भी जारी की है।
ऐसे में 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में और 28 नवंबर को इस सिस्टम के असर से अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ जिलों और और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अलर्ट है। शेष भागों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। मंगलवार को 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।
हाड़ौती अंचल में इन दिनों तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। तेज हवा और गलन के चलते सुबह सर्दी अधिक महसूस की जा रही है, वहीं कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते ट्रेनों का संचालन पर प्रभाव पड़ रहा है। कई गाड़ियां निरस्त की गई तो कुछ की संचालन अवधि बढ़ाई गई। मंगलवार को दिनभर हल्के बादल छाए रहे। कई लोग गर्म कपड़ों में लदे दिखे।
शाम ढलते ही तापमान में गिरावट के साथ लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया। मंगलवार को कोटा का अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 25.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 14.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा की गति 5 किमी प्रति घंटा रही। इस बीच, राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
