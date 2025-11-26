Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

IMD Rain Alert: अगले 20 घंटे में बदलेगा मौसम, ‘एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ’ के असर से राजस्थान में यहां होगी बारिश, अलर्ट जारी

Today Weather Update: राजस्थान में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 20 घंटे में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जिलों में हल्की बारिश, बादल और बूंदाबांदी के आसार हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 26, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Forecast Report: राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान में अगले 20 घंटे में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27-28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने से हल्की बारिश और बूंदाबांदी की चेतावनी भी जारी की है।

ऐसे में 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में और 28 नवंबर को इस सिस्टम के असर से अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ जिलों और और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अलर्ट है। शेष भागों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। मंगलवार को 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

Kota Weather Update: हाड़ौती में तेज हवाओं के साथ पड़ रही गलन

हाड़ौती अंचल में इन दिनों तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। तेज हवा और गलन के चलते सुबह सर्दी अधिक महसूस की जा रही है, वहीं कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते ट्रेनों का संचालन पर प्रभाव पड़ रहा है। कई गाड़ियां निरस्त की गई तो कुछ की संचालन अवधि बढ़ाई गई। मंगलवार को दिनभर हल्के बादल छाए रहे। कई लोग गर्म कपड़ों में लदे दिखे।

शाम ढलते ही तापमान में गिरावट के साथ लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया। मंगलवार को कोटा का अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 25.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 14.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा की गति 5 किमी प्रति घंटा रही। इस बीच, राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें

खुशखबर : राजस्थान से मध्यप्रदेश तक का सफर होगा आसान, वर्षों बाद होगा इस सड़क का निर्माण
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 07:34 am

Published on:

26 Nov 2025 07:21 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / IMD Rain Alert: अगले 20 घंटे में बदलेगा मौसम, ‘एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ’ के असर से राजस्थान में यहां होगी बारिश, अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: पूर्व सरपंच ने 100 रुपए में बांट दिए बेशकीमती भूमि के पट्टे, पूर्व मंत्री की पत्नी पर लगे ये गंभीर आरोप

कोटा

खुशखबर : राजस्थान से मध्यप्रदेश तक का सफर होगा आसान, वर्षों बाद होगा इस सड़क का निर्माण

कोटा

Rajasthan Mandi: इतने रुपए मंदा हुआ गेहूं और लहसुन, 2 लाख 20 हजार कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

कोटा

KDA Action: 15 करोड़ रुपए की भूमि से हटाया अतिक्रमण, 6 घंटे तक चली JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई

KDA Action
कोटा

Kota: लकवा पीड़ित मां से मिलकर भावुक हुई अरुंधति, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में गोल्ड जीतकर कोटा लौटी बेटी तो पिता ने ऐसे किया स्वागत

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.