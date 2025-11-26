IMD Rain Alert: अगले 20 घंटे में बदलेगा मौसम, ‘एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ’ के असर से राजस्थान में यहां होगी बारिश, अलर्ट जारी

हाड़ौती अंचल में इन दिनों तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। तेज हवा और गलन के चलते सुबह सर्दी अधिक महसूस की जा रही है, वहीं कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते ट्रेनों का संचालन पर प्रभाव पड़ रहा है। कई गाड़ियां निरस्त की गई तो कुछ की संचालन अवधि बढ़ाई गई। मंगलवार को दिनभर हल्के बादल छाए रहे। कई लोग गर्म कपड़ों में लदे दिखे।