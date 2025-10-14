Mandi Bhav: सोयाबीन, सरसों और धान मंदा, गेहूं के बढ़े भाव, 90000 कट्टे रहे कृषि जिंसों की आवक

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2220, चंबल 2200, सदाबहार 2095, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2110, सरसों स्वास्तिक 2630, अलसी 2350 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2780, कोटा स्वास्तिक 2320, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2335 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4320 से 4350 क्विंटल। देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000- 7400 क्विंटल रहा।