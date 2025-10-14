Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Mandi Bhav: सोयाबीन, सरसों और धान मंदा, गेहूं के बढ़े भाव, 90000 कट्टे रहे कृषि जिंसों की आवक

Mandi Price: लहसुन 2000 से 9000, बोक्स पेकिंग 4000 से 9500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन 300 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भावों में मामूली अंतर रहा।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 14, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Kota Mandi News: भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 90000 कट्टे की रही। गेहूं बीज क्वालिटी 50 रुपए तेज रहा। सोयाबीन 50, सरसों 150, धान 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन 2000 से 9000, बोक्स पेकिंग 4000 से 9500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन 300 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भावों में मामूली अंतर रहा।

भाव : गेहूं 2441से 2550, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2660, धान (1509) गीला 2300 से 2650, सूखा 2600 से 2800, धान पुराना 1500 से 2400, सोयाबीन नया 2500 से 4350, पुराना 3500 से 4300, चना 4500 से 5300, उड़द नया 3000 से 6400, मूंग 6000 से 7200, धनिया 6000 से 7300, सरसों 6000 से 6350, मैथी 3500 से 4500, मक्का नई 1400 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2220, चंबल 2200, सदाबहार 2095, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2110, सरसों स्वास्तिक 2630, अलसी 2350 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2780, कोटा स्वास्तिक 2320, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2335 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4320 से 4350 क्विंटल। देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000- 7400 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

कोटा. सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 10400 रुपए तेज होकर 176700 रुपए प्रति किग्रा रहे। सोने के भाव 1350 रुपए की तेजी के साथ 129100 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 129750 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव


गोल्ड (24 k) (99.5): 129100
गोल्ड (22 k) : 119537
गोल्ड (20 k) : 112261
गोल्ड (18 k) : 103280
गोल्ड (14 k) : 90915
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Updated on:

14 Oct 2025 10:01 am

Published on:

14 Oct 2025 10:00 am

Mandi Bhav: सोयाबीन, सरसों और धान मंदा, गेहूं के बढ़े भाव, 90000 कट्टे रहे कृषि जिंसों की आवक

