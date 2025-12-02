Illegal Mining: राजस्थान में यहां दिनभर चलता है अवैध खनन, सुबह-सुबह ही ब्लास्टिंग से थर्रा उठता है इलाका, देखें वीडियो

Illegal Mining In Kota: कोटा के नांता थाना क्षेत्र की पत्थर मंडी के पास केडीए और वन विभाग की जमीन पर धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। धरा के आंचल से पत्थर निकालने के लिए चौड़े-धाड़े ब्लास्टिंग की जा रही है। बावजूद इसके न तो खनन विभाग को यह सब दिख रहा है, न ही केडीए, पुलिस और वन विभाग को। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। तभी तो बेरोकटोक खनन कर रहे हैं और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां में पत्थर भरकर शहरभर में सप्लाई कर रहे हैं।