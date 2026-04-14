KDA Action: कोटा में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई, 21 हेक्टेयर भूमि पर चला बुलडोजर, कब्जाधारियों को दी चेतावनी, मचा हड़कंप

Illegal Encroachments Removed In Kota: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम तीरथ स्थित अपनी 21.4241 हेक्टेयर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटा दिया। केडीए सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि लंबे समय से इस भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा था। आयुक्त के निर्देश पर केडीए अधिकारी और अतिक्रमण निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और सख्ती से कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई।