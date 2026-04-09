Mandi News: बंपर आवक और तेज बारिश से भामाशाह मंडी बेहाल, 2-2 दिन तक फंसे किसान, रोज 2 लाख कट्टों की हो रही आवक

यह स्लॉट तहसील और खरीद केंद्र की क्षमता के अनुसार जारी किए जाएंगे। पहले सरकार ने किसानों को ही स्लॉट बुक करने की सुविधा दी थी, ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार चयनित स्लॉट पर ही माल विक्रय केंद्र पर लेकर आएं, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया था, फिर खाद्य विभाग ही किसानों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर उन्हें टोकन जारी कर रहा था, जिसके बाद एफसीआई, राजफैड, तिलम संघ व अन्य खरीद एजेंसियों के केंद्रों पर माल ले जाया जा रहा था।