Rajasthan: ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, अज्ञात बदमाश ने ट्रेक पर रख दिया पुरानी पटरी का टुकड़ा

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कोटा-चित्तौड़गढ़ रेललाइन पर तोरनिया व सुवावा गांव के बीच ओराई नदी की पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर किसी ने लोहे की पुरानी पटरी का हिस्सा डाल दिया था। तड़के करीब 3.30 बजे तेज गति से चित्तौड़गढ़ की ओर से कोटा आ रही मालगाड़ी इससे टकराई। ट्रेन की टक्कर से पटरी का यह टुकड़ा ट्रेक से दूर जा गिरा और हादसा होते-होते रह गया। यदि ट्रेन डिरेल हो जाती तो नदी में गिर सकती थी।