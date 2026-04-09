कोटा मंडी में किसान की मौत, गेंहू नीलामी के दौरान अचेत होकर गिरा, कम भाव और ओलावृष्टि से खराब फसल के कारण था परेशान

जानकारी के अनुसार, हंसराज बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे मंडी में नीलामी के दौरान खड़ा था। तभी अचानक तबीयत बिगड़ी और वह यार्ड में रखी गेहूं की बोरियों पर गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, प्रारंभिक रूप से हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है।